Stade Rennais – Mercato : le dossier Niang plombé à l’OM par Pinault ?

Soucieux de l’avenir de l’OM, André Villas-Boas veut des renforts au mercato. La piste M’Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans) semble s’éloigner.

Le déconfinement a lieu à partir d’aujourd’hui en France. Cela ne veut pas dire pour autant que les clubs reprendront en ordre de marche. À l’OM, la reprise de l’entraînement sera par exemple fixée entre le 15 et le 27 juin, selon la date du premier match de L1. D’ici-là, il peut se passer beaucoup de choses. André Villas-Boas, lui, veut des réponses et des garanties sur le prochain mercato. En début de semaine dernière, il a refait planer la perspective d’un départ, après une seule saison au club.

L’arrivée d’un joueur du calibre de M’Baye Niang (25 ans) pourrait par exemple de quoi rassurer le technicien portugais de l’OM mais l’affaire semble très mal partie. La raison ? Son prix mais aussi un contentieux entre les dirigeants du Stade Rennais et le club phocéen.

Les Pinault n’aiment pas faire des affaires avec l’OM

« Est-ce que c’est faisable à l’OM ? A priori, il a affiché la volonté de venir jouer pour l’OM. Est-ce que c’est dans l’intérêt du Stade Rennais de vendre Niang l’année où ils vont jouer la Ligue des Champions, j’en suis moins sûr, a expliqué l’agent Yvan Le Mée à Téléfoot. Pour bien connaître les opérations entre Rennes et Marseille et pour avoir traité le transfert de Romain Alessandrini, je sais que la famille Pinault n’aime pas trop se séparer de ses joueurs et encore moins de les envoyer à Marseille, je l’ai bien vécu. Ça risque d’être une opération très compliquée. »