Stade Rennais – Mercato : l’écart se creuse entre l’OM et M’Baye Niang

Intéressé par M’Baye Niang (25 ans), l’OM tarde à formuler une proposition concrète au Stade Rennais. Ce n’est pas le cas de la concurrence.

L’OM joue avec le feu dans le dossier M’Baye Niang. Intéressé au plus haut point par l’attaquant sénégalais de 25 ans), le club phocéen tarde pourtant à formuler une proposition concrète au Stade Rennais.

« Statu quo dans le dossier M’Baye Niang. Aucune discussion n’a démarré entre l’OM et le Stade Rennais à propos de l’attaquant international sénégalais de 25 ans. Aucun appel n’a eu lieu entre les deux clubs, pas plus qu’une offre concrète, affirme RMC Sport dans un point sur la situation. Il existe néanmoins des intérêts bien concrets en provenance de l’étranger, avec des clubs anglais et d’Al-Duhail Sports Club (ex-Lekhwiya). En tout cas, le Stade Rennais demande au moins 20 millions d’euros pour son joueur. »

Al-Duhail a proposé 15 M€ pour Niang

En parallèle, Foot Mercato confirme l’intérêt grandissant de la formation qatarie pour Niang et précise que Newcastle et West Ham sont les clubs anglais sur ses rangs. Francfort est aussi entré dans la catégorie des courtisans de l’attaquant pisté par l’OM.

Contrairement à l’OM, Al Duhail a formulé une première proposition concrète au Stade Rennais de l’ordre de 15 millions d’euros. Le club breton l’a refusée, attendant bel et bien 20 M€ pour libérer son buteur.