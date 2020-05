Stade Rennais – Mercato : Létang a offert Koscielny aux Girondins sur un plateau

true

Les Girondins de Bordeaux ont réalisé un gros coup l’été dernier en signant Laurent Koscielny. Le Stade Rennais semblait mieux placé en début de mercato.

Heureusement que le Stade Rennais a réalisé une saison historique en décrochant une place en Ligue des champions. Dans le cas contraire, on serait inquiet pour les dirigeants tant les supporters auraient pu leur reprocher d’avoir laissé filer Laurent Koscielny (34 ans) au cours du mercato estival.

Au coude à coude avec les Girondins pour signer celui qui portait encore le maillot d’Arsenal, le SRFC avait lâché l’affaire alors qu’il semblait pourtant mieux placé que le club bordelais dans ce dossier. Daniel Riolo confirme cette impression et explique les coulisses de l’opération.

« Avec les moyens de s’acheter une Peugeot, Bordeaux achète une Ferrari »

« Bordeaux n’a pas beaucoup d’argent mais décide de recruter Koscielny, avec un contrat de quatre ans, plus de 300000€ par mois. 5M€ de transfert à Arsenal, et prime à la signature. Au début il devait aller à Rennes, il discutait avec la direction. Quand Bordeaux est revenu derrière, Koscielny est allé voir Olivier Létang à Rennes, et lui a dit qu’il n’allait pas pouvoir venir, en lui montrant ce qui proposait Bordeaux, analyse Riolo dont les propos sont repris par Girondins4Ever. Létang lui a dit ‘cours à Bordeaux, cours ! Parce que ça, ce n’est pas possible, ça tombe du ciel un contrat pareil, il faut y aller’. Donc, il y est allé. Là, on est dans l’hallucination totale. Bordeaux, c’est le mec qui achète une Ferrari alors qu’il a les moyens de s’acheter une Peugeot. »