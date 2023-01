Stade Rennais - Mercato : Maurice a floué l’OGC Nice avec Laborde et Gouiri

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Cet été, Gaëtan Laborde et Amine Gouiri ont été échangés entre le Stade Rennais et l’OGC Nice. À l’heure des retrouvailles entre les deux équipes (21h), L’Équipe a fait les comptes au niveau de leur rendement sportif. Et ces derniers penchent assez nettement en faveur du club breton.

À Rennes, Laborde venait ainsi de marquer 2 fois lors des 4 premières journées. Sauf qu’il ne compte que 4 réalisations lors des 17 matches qu’il a disputés avec le Gym. Si, en Ligue 1, aucune équipe n’a inscrit moins de buts que celle de Lucien Favre, c’est aussi parce que l’ancien Bordelais a déjà touché à plusieurs reprises les poteaux adverses... À l’inverse, la relance recherchée par Gouiri à Rennes a été au rendez-vous et même « assez spectaculaire », d’après nos confrères.

L’avant-centre n’avait pas marqué avec Nice depuis le 6 février en Ligue 1 ? Il l’a fait avec le SRFC dès sa deuxième apparition, le 11 septembre (5-0 contre Auxerre) et a été un moteur de la grosse série rouge et noire (17 matches sans défaite toutes compétitions confondues) jusqu’au revers à Reims (1-3) jeudi. L’international Espoirs présente depuis son arrivée un bilan solide, qui va au-delà des statistiques (6 buts, 2 passes décisives en championnat). Les deux hommes sont annoncés titulaires ce soir au Roazhon Park en clôture de la 17e journée de Ligue 1.