Stade Rennais - Mercato : Maurice a tenté de recruter deux monstres sacrés du PSG !

Le Stade Rennais ne manque décidément plus d’ambition. Arrivé cet été en Bretagne, Florian Maurice a impulsé une nouvelle dynamique en terme de recrutement et a déjà fait ses preuves avec plusieurs nouveaux joueurs. Si tous ne sont pas encore des réussites, le directeur sportif du Stade Rennais avait aussi décidé de frapper fort au PSG. Selon L’Équipe, l’ancien Monsieur recrutement de l’OL a en effet songé à Edinson Cavani et Thiago Silva !

Le Stade Rennais avait besoin de joueurs d'expérience

« Rennes assimile ce mercato propre à ses moyens, conséquents mais portés sur plus de potentiels à développer que de certitudes, observe le quotidien sportif ce vendredi. Sans doute lui a-t-il manqué sur cette période un peu plus de métier, ce que recherchait aussi Florian Maurice avec Diego Godin ou quand il a pris des renseignements sur Thiago Silva et Edinson Cavani. »

Les deux monstres sacrés arrivaient en fin de contrat au PSG cet été et se sont finalement engagés respectivement à Manchester United et Chelsea. Le SRFC, lui, a recruté à leur place Daniele Rugani (prêt) et Sehrou Guirassy.