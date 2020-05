Stade Rennais – Mercato : Maurice lorgne un taulier du Stade de Reims

Le Stade Rennais prépare un mercato très actif cet été. Qualifiés pour les C3 de la Ligue des champions à la faveur de sa troisième place en L1 cette saison, les Rouge et Noir pourront nourrir de belles ambitions avec un effectif étoffé en conséquence.

L’arrivée de Florian Maurice au poste de directeur technique obéit à cette logique, mais sa signature n’est pas encore entérinée. En attendant, il faut bien lui dégager le terrain et préparer des dossiers déjà ficelés au maximum. Le premier pourrait se nommer Mohammed Salisu, qui flambe cette saison au Real Valladolid. Aux dernières nouvelles, le défenseur central ghanéen (21 ans) serait tout proche du Stade Rennais.

En plan B, L’Équipe croit savoir que Maurice aurait également Axel Disasi à l’œil. Le solide stoppeur du Stade de Reims (22 ans), sollicité en Angleterre (Southampton) et en Allemagne, dispose de partisans en interne, au SRFC. Une offre n’est pas à exclure, mais son coût est élevé (valorisation de 15 M€).

🧐📝 Un buteur, deux centraux, un latéral gauche et un milieu excentré… Le Stade Rennais planche sur l’effectif de la saison prochaine. Entre ambition et raison mais avec la volonté de doubler chaque poste. #SRFChttps://t.co/5kKNhokRLl via @sports_ouest

— Anthony Etienvre (@anthonyetienvre) May 26, 2020