Stade Rennais - Mercato : Maurice marche sur les plates-bandes de l’OM et du PSG

Le Stade Rennais a bel et bien changé de dimension cette saison. Club le plus actif au niveau du mercato estival, le SRFC s’est qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des champions et colle aux équipes de tête en championnat. Si tout est encore loin d’être parfait, le Stade Rennais semble ainsi avoir trouvé une stabilité digne des plus grands clubs français.

Au niveau du recrutement, l’arrivée de Florian Maurice a fait un bien fou aux Rouge et Noir. L’ancien directeur sportif de l’OL s’est déjà mis en évidence sur plusieurs dossiers du mercato écoulé et continue son travail de sape sur le terrain des jeunes à fort potentiel. Quitte à marcher sur les plates-bandes de l’OM et du PSG.

Maurice veut couper l'OM et le PSG à la source

La JA Drancy vient par exemple d’annoncer qu’Issa Habri, joueur du groupe U16, vient de s’engager du Stade Rennais... lui qui est passé dans les rangs du PSG ! Fin octobre, le SRFC avait également mis à l’essai Mohamed Diallo, défenseur central de l’US Cheminots... censé faire partie de la zone de recrutement de l’OM.