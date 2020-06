Stade Rennais – Mercato : Stéphan pousse Niang à l’OM, un courtisan se désiste

true

Si Brighton s’est retiré de la course à M’Baye Niang (25 ans), Pierre Ménès assure que l’attaquant sénégalais ne veut plus travailler avec Julien Stéphan au Stade Rennais.

Le micmac a refait surface à l’OM. Ces derniers jours, on parle beaucoup d’Olivier Pickeu comme prochain « Head of football », mais l’ancien directeur sportif du SCO d’Angers n’e serait pas encore certain de s’engager avec le club phocéen en raison de la froideur de Jacques-Henri Eyraud à son égard. Il reste le favori mais attend de connaître vraiment les intentions claires des décideurs marseillais à son sujet.

En parallèle, l’OM tenterait de recruter M’Baye Niang (25 ans). L’attaquant du Stade Rennais a déjà fait savoir que le club phocéen l’intéresserait dans un futur proche. Pierre Ménès a donné un peu plus d’ampleur à cette piste en assurant que le buteur sénégalais ne voulait plus travailler sous les ordres de Julien Stéphan en raison « d’une incompatibilité totale. »

Brighton aurait abandonné la piste Niang

Le Daily Mail assure en parallèle que Brighton, qui suivait ce même Niang au mercato estival, se serait retiré de la course. Pour rappel, le Stade Rennais pourrait écouter des offres à son sujet à partir de 15 millions d’euros. L’OM aura-t-il les moyens de ses ambitions dans ce dossier ?