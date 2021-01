Stade Rennais - OL (2-2) : Stéphan affiche un regret, Garcia fait son mea culpa

Le Lyon n’est pas mort hier soir. Après avoir été menés de deux buts par une solide équipe du Stade Rennais, l’OL a réussi à égaliser dans le money time grâce à deux buts coup sur coup de Memphis Depay et Jason Denayer (2-2).

« Ce qui compte c’est qu’on reste premiers »

Rudi Garcia dresse un bilan de la soirée lyonnaise. « Ce n’est qu’un point mais n’a pas été bons. Il faut le dire, avec beaucoup de déchet technique inhabituel. Je pense qu’ils en voulaient plus que nous. Dans la position qu’on occupait avant le match, ce n’est pas normal, a-t-il soufflé au micro de Canal+. Après, ce qui compte c’est qu’on reste premiers. On est champions d’automne même si c’est un titre qui ne vaut pas grand-chose. Mais prendre un point après avoir été menés par Rennes, quatrième et qui a disputé la Ligue des champions... C’est un bon résultat et ça sauve le match. »

Stéphan frustré mais confiant pour l'avenir

Julien Stéphan, de son côté, est déçu du dénouement frustrant pour le Stade Rennais. « On est déçus du résultat. On a fait 75 minutes de très haut niveau, on a dominé cette équipe lyonnaise. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été dominés comme ça, a-t-il affirmé en conférence de presse. Tout ce qu'on avait préparé a fonctionné. Mais il nous a manqué les 15 dernières minutes. Il y a eu aussi un peu d'immaturité de notre part. Si on arrive à reproduire ce genre de performance, on aura quelques victoires supplémentaires cette saison. Après la domination stérile de mercredi à Nantes, on a été jusqu'au bout, en se créant des situations. On a 33 points à mi-saison, on égale notre record de la saison dernière. Pour la suite, j'espère qu'on va arriver à gagner en régularité dans la performance. »