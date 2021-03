Stade Rennais, OL : piqué par Memphis Depay, Bruno Genesio enterre la hache de guerre

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Présent hier en conférence de presse, Memphis Depay n'avait pas été très tendre avec Bruno Genesio, son ancien coach à l'OL. « Honnêtement, si Rudi avait été là avant, j'aurais pu faire mieux. Il m'a donné des responsabilités, de la confiance, et l'envie de me battre pour lui. Avant, cela manquait de confiance et de communication. Ce n'est pas contre Bruno (Genesio), c'est un bon entraîneur, il comprend le foot et on a vécu de bons moments, mais on n'était pas tout le temps sur la même ligne. Aujourd'hui, je suis plus important pour l'équipe, et mes statistiques sont meilleures. Mais si on avait commencé plus tôt comme ça, mes statistiques auraient été meilleures... »

« J'ai certainement eu une influence sur son comportement... »

Lancé sur cette sortie à l'issue de la rencontre opposant le FC Metz à Rennes (1-3), Bruno Genesio a été relancé sur cette pique : « Je n'ai pas grand chose à lui répondre si ce n'est que c'est avec moi qu'il a fait sa meilleure saison en terme de stats même si celle-ci n'est pas terminée. Peut-être aussi que l'avoir mis remplaçant, ça lui a servi et ça lui sert (...) Aujourd'hui, il prend des responsabilités. Il est l'un des leaders de l'équipe dans l'état d'esprit. Je me dis que j'ai certainement eu une influence sur son comportement d'équipiers aujourd'hui », a lâché le coach rennais à Canal+.

Pour autant, hors de question pour Genesio de régler ses comptes : « Est-ce que sa sortie m'a blessé ? Non, car il a aussi dit que j'étais un très bon entraîneur. Il y a peut-être des problèmes de communication. On n'avait pas la même façon de voir les choses. Cela peut arriver dans le foot de ne pas être d'accord. Je prends ça avec beaucoup de détachement. J'ai une très bonne relation avec lui. Je l'ai croisé à Lyon il n'y a pas longtemps et il n'y a pas de problème ». Circulez, y a rien à voir !