Stade Rennais – OM (0-1) : cette farce qui a rebuté Pierre Ménès

L’OM a réussi un sacré coup de force hier au Roazhon Park. Malgré une ambiance hostile et une nette domination du Stade Rennais en seconde période, les hommes d’André Villas-Boas ont su faire front et même inscrire le seul but de la partie grâce à Kevin Strootman.

Je vous recommande les notes de l’équipe pour Rennes-Marseille. Une farce — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 10, 2020

Bien placé sur un coup-franc de Dimitri Payet, le milieu de terrain néerlandais n’a laissé aucune chance au méritant Édouard Mendy (1-0, 82e). Tout n’a pas été parfait pendant 90 minutes pour les joueurs de l’OM mais ils ont su cadenasser Eduardo Camavinga et M’Baye Niang, sans doute les deux meilleurs Rennais.

Ménès s’offusque des notes des Rennais

Du côté du club breton, Pierre Ménès a trouvé quelques signes positifs. Et n’a pas du tout compris pourquoi L’Équipe avait taillé la plupart de ses joueurs dans ses notes. Le consultant de Canal+ s’est notamment offusqué du médiocre 4 infligé à Camavinga, victime d’un traitement de choc de ses adversaires et sorti en fin de match. Nul doute que le jeune prodige et le reste de ses coéquipiers sauront lui donner raison dès mercredi pour leur match en retard à Nîmes.