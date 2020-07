Stade Rennais, OM – Mercato : Holveck évoque les cas Niang et Camavinga

false

Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a parlé du mercato mardi sur RMC Sport. Les cas Eduardo Camavinga et M’Baye Niang ont notamment été évoqués.

Nicolas Holveck ne s’est pas caché derrière son petit doigt hier. Au-delà des dossiers du buteur et du défenseur central gauche désirés par Julien Stéphan, le président du Stade Rennais a aussi évoqué le cas Eduardo Camavinga, dont le nom a été récemment relié au Bayern Munich.

« Très sincèrement, Il n’y a aucune approche du Bayern. Je crois qu’il ne faut pas rêver sur le mercato de cet été. Les grands clubs, plus ils sont gros, plus ils ont souffert de la crise. Il ne faut pas s’attendre à des mouvements extraordinaires cet été. Si on a la chance d’être directement qualifié en Ligue des champions, ça améliorera la fin de notre mercato. Mais si ce n’est pas le cas, en aucun cas ça ne fera partir des joueurs », a-t-il confié à RMC Sport.

« Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver »

En ce qui concerne M’Baye Niang (25 ans) a fait part de son envie d’évoluer à l’OM, mais son prix (au moins 20 M€) est inaccessible pour les Phocéens. Holveck a rappelé que le Stade Rennais ne compte pas lâcher son buteur sénégalais, de retour dans de bonnes conditions en préparation « C’est un grand attaquant. Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver. M’Baye fait partie de ceux-là », a-t-il conclu.