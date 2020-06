Stade Rennais, OM – Mercato : le message codé de M’Baye Niang

true

Courtisé par l’OM au mercato, M’Baye Niang (25 ans) négocierait en parallèle avec le club qatari d’Al Duhail. Où signera l’attaquant du Stade Rennais ?

L’avenir de M’Baye Niang a remplacé les doutes qui alimentent les forums de supporters concernant celui d’André Villas-Boas à l’OM. Où le futur de l’attaquant sénégalais s’inscrira-t-il ? Ces derniers jours, le club phocéen semble le mieux placé pour emporter la mise, le CFC assurant même que les négociations avançaient dans le bon sens.

Depuis, même Pierre Ménès a calmé le jeu, c’est dire si l’information de Dominique Armand était à prendre avec des pincettes. Pour couronner le tout, on a même appris ce week-end que ce même Niang serait refroidi par l’OM et qu’il négocierait avec Al Duhail. Les discussions iraient là aussi dans le bon sens. Face à toutes ces rumeurs entourant son avenir, Niang a décidé de prendre la parole.

« Ne culpabilise pas parce que tu écoutes ton instinct »

Via sa story sur Instagram, l’attaquant sénégalais a délivré un message aussi énigmatique que son futur. « Ne culpabilise pas de mettre tes rêves et tes objectifs en priorité, de devoir sacrifier certaines relations ou certains choses de ta vie. Ne culpabilise pas parce que tu écoutes ton instinct », a glissé l’intéressé. Comprenne qui pourra. ce qui est sûr, c’est qu’avec ce genre de sortie, Niang ne va pas cesser d’alimenter les doutes des supporters rennais et marseillais.