Stade Rennais - OM : Stéphan pousse Villas-Boas à disputer le titre au PSG !

Le pragmatisme de l’OM impressionne Stéphan

« On aura le même groupe à disposition qu’à Nice. Il faut rééditer notre prestation tout de suite, on va jouer un très bon adversaire, qui reste sur une excellente dynamique. Ce sera difficile, il faudra être très bon. Ce qui est impressionnant avec eux, c’est leur efficacité. C’est une équipe pragmatique. Ils arrivent à être costauds défensivement et marquer quand ils en ont l’occasion, c’est ça qui est très fort chez eux. Et puis ils ont de joueurs de grand talent comme Payet et Thauvin qui peuvent décanter les matches à tout moment. »

Le Stade Rennais a retrouvé une compacité

« Dimanche, l’équipe a retrouvé un bon niveau général. Ce n’est pas uniquement individuel. On a bien défendu, on a été bien compact hormis un début de match fébrile. Nice n’a rien eu comme situations. On a eu une très bonne utilisation du ballon, en étant mieux positionné. On est plus performant. L’enjeu du deuxième ballon sera très important demain, notamment au milieu du terrain. »

L'OM a raison de se positionner pour le titre

« On va affronter la meilleure équipe de la saison à l’extérieur, c’est un défi hyper intéressant après Nice. Ils ont dit qu’ils visaient le titre si jamais Paris décélérait, et ils ont raison ! Ils sont à côté du PSG, ils ont deux matches de retard... S’ils visent le titre, ce n’est pas un concurrent direct pour nous. Après, je trouve Lyon très costaud et Lille impressionnant. Malgré tout, je reste convaincu que Paris décidera du sort du championnat. Ce sont eux les plus forts. »

Quel onze de départ au Roazhon Park ?

On verra ce qui sera utilisé demain par l’OM, ils ont différentes options. On va se préparer à ça. Moi, j’ai différentes options. Je n’ai pas encore choisi le onze, on verra ce qui se passera demain.