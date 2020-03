Stade Rennais : Pickeu dragué par 3 clubs de L1… dont l’ASSE et le SRFC

true

L’annonce a fait office de mini-tremblement de terre mardi en Anjou : Olivier Pickeu a été mis à pied du SCO d’Angers à à titre conservatoire. Après que Fabrice Favetto-Bon a été nommé président délégué, lundi, cette nouvelle a déconcerté les joueurs, qui ont appris la nouvelle à l’issue de la séance matinale.

Pickeu vit mal la chose

Le club n’a pas souhaité communiquer afin de respecter la procédure en cours, qui débouchera sur une convocation à un entretien dans les prochains jours. Le chargé du recrutement du SCOA, lui, ne connaît pas les raisons de cette mise à l’écart. « J’ai appris ce matin (hier) que j’étais convoqué à un entretien le 20 mars prochain et mis à pied jusqu’à nouvel ordre. J’ignore tout des raisons de cette procédure particulièrement brutale et vexatoire et je n’entends pas, à ce stade, faire le moindre commentaire, même si je suis particulièrement affecté par cette situation », signale-t-il dans L’Équipe.

Un écran de fumée pour Chabane ?

« Saïd Chabane vire Pickeu et pendant ce temps-là, on ne parle plus de ses affaires. C’est un contre-feu », estime un témoin de la vie du club. Pour d’autres spécialistes du microcosme local, cette séparation est la conséquence d’une guerre d’ego entre les deux hommes forts du club. « Chabane vivrait assez mal la notoriété de son manager général, un homme apprécié en interne et courtisé régulièrement par d’autres clubs de Ligue 1, comme l’AS Monaco, l’ASSE et plus récemment le Stade Rennais », poursuit le quotidien sportif. Reste à savoir si le timing de la procédure juridique qui s’ouvre permettra à Pickeu de rebondir à temps pour préparer éventuellement le mercato estival dans un autre club.