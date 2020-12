Stade Rennais : Pierre Ménès émet un avis radical sur le redressement breton avant l’OM

Le Stade Rennais s’est donné une bouffée d’air hier en allant d’imposer à Nice (1-0). Grâce à un but inscrit par M’Baye Niang et une partie relativement bien maîtrisée, les hommes de Julien Stéphan ont su redresser la tête avant de recevoir l’OM mercredi lors de la 15e journée de L1 (21h).

Pierre Ménès a regardé le match et en retient une analyse radicale sur le renouveau du SRFC : il a maîtrisé les débats à l’Allianz Riviera. Et c’est plutôt de bon augure avant de recevoir l’OM mercredi au Roazhon Park dans le cadre de la 15e journée de L1 (21h).

Pierre Ménès a vu un Stade Rennais tout en maîtrise à Nice

« Ce dimanche de Ligue 1 a commencé à 13 heures avec un match opposant deux équipes malades, Nice et Rennes. Le Gym a prouvé qu’il était le plus atteint, a fait remarquer le consultant de Canal+ sur son blog. Sur une énième relance hasardeuse d’un défenseur niçois, contrée par Truffert, ce dernier a servi Niang qui a marqué le but de la victoire. Le reste du match a été facilement maîtrisé par les Bretons face à une équipe azuréenne qui montre les mêmes manques : d’enthousiasme, de vitesse, de créativité. On va attendre un peu avant de dire qu’Ursea ne fait pas mieux que Vieira mais pour l’instant, ça en a quand même tous les contours… »