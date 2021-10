Stade Rennais - PSG (2-0) : les 3 enseignements de la belle victoire bretonne

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

La connexion Messi-Neymar-Mbappé en place mais...

Après des débuts timides, la « MNM » a trouvé ses marques au Roazhon Park en première période mais Kylian Mbappé a vendangé une occasion (25e) tandis que l’Argentin a touché la barre sur un coup-franc enroulé (31e). La suite a été bien plus brouillonne, le trio magique l’impression de manquer de dynamisme. Seul Mbappé a tenté de surnager mais il a vu un but annulé pour hors-jeu (68e) et ses multiples tentatives ne pas attraper le cadre. Neymar, lui, était remplacé par Mauro Icardi (76e)...

Laborde, le monsieur plus du SRFC

Gaëtan Laborde a inscrit son 6e but en Ligue 1 cette saison. À la réception d’un centre de Kamaldeen Sulemana, l’ancien attaquant du MHSC a placé une volée du droit hors de portée de Gianluigi Donnarumma (45e) avant de distiller une passe décisive pour Flavien Tait (46e). Il était enfin à deux doigts d’obtenir un penalty suite à un pied haut d’Achraf Hakimi dans la surface (84e)... Le bourreau du PSG, c’est lui.

Sulemana l’intenable

En plus de Laborde, Kamaldeen Sulemana ressemble à une vraie bonne pioche du mercato estival. S’il n’a pas fait trembler les filets, l’ailier du Stade Rennais a distillé une passe décisive sur l’ouverture du score de Laborde et a donné le tournis à la défense du PSG pendant tout le match. Un de ses missiles aurait pu faire mouche (61e).

⌛️ C'est terminé au Roazhon Park sur ce score de 2⃣ buts à 0⃣, première défaite de la saison pour le @PSG_inside. (2-0)#SRFCPSG pic.twitter.com/wuCaMvzvgi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 3, 2021