La rencontre entre le Stade Rennais (7e, 19 pts) et le RC Lens (9e, 18 pts) ce samedi au Roazhon Park oppose deux équipes en forme du début de saison qui connaissent un coup de moins bien ces derniers temps. Côté breton, on reste sur une seule victoire lors des sept derniers matches et on aura à cœur de relancer la machine en Ligue 1.

Rennes – Lens, c'est sur Téléfoot que ça se passe

Coupés dans leur élan par un cluster de Covid-19, les Sang et Or – qui comptent toujours un match en moins – tenteront également de se rattraper de leurs deux dernières contreperformances à Bollaert contre Nantes (1-1) et Angers (1-3).