Stade Rennais - RC Lens : Camavinga remonté comme jamais devant les Sang et Or ?

Même Pierre Ménès s’y est mis. Le consultant de Canal+ a analysé la dernière prestation décevante du Stade Rennais mercredi à Krasnodar en Ligue des champions et a confirmé qu’Eduardo Camavinga était « dans le trou. »

Le milieu du SRFC semble payer l’accumulation des matches depuis le début de la saison et n’influe plus autant sur le jeu des Rouge et Noir. Pour autant, l’élimination du Stade Rennais de toute compétitions européennes devrait redonner du peps à Camavinga. Dès demain face au RC Lens au Roazhon Park ? Anthony Etienvre semble y croire.

« Pour le coup, pour lui c’était encore plus un apprentissage cette LdC, a glissé le journaliste d’Ouest France sur Twitter. Je suis sûr qu’il va revenir à son niveau maintenant que le rythme va se calmer. Mais ça fait beaucoup de choses pour lui depuis septembre. Et mercredi, même s’il passe à côté, il paraissait plus en jambes. »