Stade Rennais – RC Lens : Ménès éteint les rêves bretons et s'enflamme pour un Sang et Or

S'il se refuse à tancer l'équipe de Bruno Genesio après sa défaite au Roazhon Park contre Lens, Pierre Ménès a quand même un vrai souci avec les Rouge et Noir : « Je ne pense pas que Rennes a démérité. Dans l'engagement physique, ils étaient là mais techniquement ce n'était pas bon. Il y avait trop d'imprécision et offensivement, c'est quand même inoffensif ! Une équipe comme ça, qui a autant de matière sur le plan offensif, ne peut pas se permettre de cadrer sa première frappe à la 70ème minute ».

Ménès est fan de la défense lensoise... et de Kévin Danso

Notant les « grosses conséquences » de cette défaite, le consultant ne voit plus les Bretons se battre pour les places majeures : « Il y a maintenant dix points de retard sur la Ligue des Champions. A ce niveau-là, c'est mort même si, à mon avis, ils ne se faisaient pas beaucoup d'illusions ».

Dans ces places, il y a en revanche des chances qu'on retrouve le RC Lens. Un club qui n'en finit plus d'étonner Pierre Ménès, subjugé par un joueur : « Lens a fait un match assez extraordinaire, en appuyant ses actions en première période avant d'être dans la gestion en seconde. C'est une équipe assez exceptionnel sur le plan défensif. En particulier autour d'un Danso absolument formidable, d'un très bon gardien et des joueurs comme Medina et Gradit dont on parle moins et qui méritent aussi les louanges ».