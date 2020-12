Stade Rennais : Stéphan a actionné le bon levier pour piquer ses joueurs avant l'OM

Julien Stéphan ne savait plus trop comment faire pour galvaniser ses troupes. Dans le trou depuis quelque temps en L1 et en C1, le Stade Rennais a su relever la tête dimanche à Nice (1-0). Si tout fut loin d’être parfait, la formation a au moins retrouvé de la densité et de la confiance avant de croiser la route de l’OM demain au Roazhon Park (21h).

Comment expliquer le réveil des joueurs rennais ? A priori, le récent stage à Marbella a été fructueux. « S’il suffisait de partir en stage (pour retrouver des bons résultats), ça se saurait, a souri le coach du Stade Rennais dans Ouest France. Mais on a pu bénéficier de quelques jours pour rectifier certaines choses qui n’allaient pas sur le terrain. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu autant de temps. On s’est dépaysé, on a retrouvé de la fraîcheur mentale. Et sur le terrain j’ai trouvé qu’il y avait du dynamisme de la part de l’équipe. »

Le soleil et les 20 degrés trouvés sur le front de mer de la Costa del Sol, où les Bretons étaient de jeudi à samedi, ont eu assez de bienfaits pour agir sur le moral général de troupes. « Le stage nous a permis de nous aérer, de changer d’air, de renouer des liens, de retrouver un nouveau souffle », a confirmé Adrien Truffert. L’habituel arrière gauche a été très consistant un cran plus haut face aux Aiglons. Preuve qu’il sait de quoi il parle.