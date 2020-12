Stade Rennais : Stéphan craint particulièrement un joueur du RC Lens

Nicolas Holveck a mis la pression. Ce vendredi, le président du Stade Rennais a conforté Julien Stéphan tout en demandant à son équipe de relever enfin la tête dès demain contre le RC Lens (17h).

Pour cette rencontre de la 13e journée de L1, le coach du SRFC a indiqué qu’un blessé supplémentaire n’était à déplorer suite au match face à Krasnodar (0-1). Aucun retour n'est prévu non plus. Nayef Aguerd, Sehrou Guirassy, Jonas Martin, Daniele Rugani et Martin Terrier seront donc absents face aux Sang et Or.

Stéphan craint Kakuta

Du côté du RC Lens, justement, Stéphan a avoué se méfier tout particulièrement d’un certain Gaël Kakuta. « Ce que je redoute chez eux ? La fraîcheur, le dynamisme, le fait qu’ils découvrent la L1 et leur degré de confiance accumulée depuis le début de la saison, a affirmé le coach du Stade Rennais en conférence de presse. Après, ils ont un facteur X qui s’appelle Kakuta. C’est un joueur créatif, capable de décanter les situations. Il est décisif aussi bien par la passe que par le but. C’est donc un facteur X que je crains en plus de toutes les autres qualités évoquées avant. »

Enfin, ce même Stéphan, qui fête aujourd’hui ses deux ans sur le banc du club breton, a demandé un peu plus de sérénité autour d’Eduardo Camavinga. « Il besoin de tranquillité en ce moment. Il est encore en phase d’apprentissage, nécessaire pour son développement », a-t-il conclu.