Strasbourg réfléchit à une recrue estampillée OM, Monaco cible un ex du LOSC, les Bleus derrière Bordeaux

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

RC Strasbourg : l'avenir de Lucas Perrin (OM) pas encore réglé

Prêté par l'OM au RC Strasbourg avec option d'achat, Lucas Perrin (23 ans) s'impose cette saison en Alsace (27 apparitions TTC). Le défenseur central ne sait toutefois pas encore de quoi son avenir sera fait. S'il se dit dans la DNA « très satisfait » du rendement du jeune Marseillais, Marc Keller, le président du RCSA, n'a encore pris aucune décision le concernant. Selon Alsa'Sports, le Racing a encore jusqu'au 30 avril pour donner sa réponse concernant sa priorité d'achat au tarif fixé.

AS Monaco : un ex Dogue pour remplacer Tchouaméni ?

Aurélien Tchouaméni en partance cet été, l'AS Monaco cherche une nouvelle sentinelle. Si l'on en croit la version britannique du média 90 Min, le club principer a jeté son dévolu sur l'ancien joueur du LOSC Yves Bissouma (Brighton, 25 ans). Désireux de quitter les Seagulls durant la prochaine intersaison, à un an de la fin d'un contrat qu'il refuse de prolonger (2023), le Malien intéresse aussi du beau monde en Angleterre puisque Manchester United, Arsenal, Leicester City, Aston Villa, Liverpool et Newcastle United sont tous sur les rangs pour l'accueillir.

Girondins : chez les Bleus, on espère le miracle bordelais

Tous les deux internationaux A avec les Bleus, Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé partagent un passé commun au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Forcément, la situation du club aquitain, lanterne rouge de Ligue 1, les attriste. « J’ai mis du temps à me rendre compte. À mes yeux, Bordeaux en L2, c’est impossible. Mais vraiment impossible. Et plus la saison passe, plus je me dis que cela le devient, même si j’espère que les Girondins vont se ressaisir», a fait savoir Tchouaméni dans les colonnes de L'Equipe.

Aujourd'hui à Séville, Koundé veut croire au miracle : « Bordeaux, c’est quand même un club historique. On se rappelle des titres, des belles soirées de Ligue des champions. Il y a encore de l’espoir car il reste des matches mais c’est sûr que c’est difficile à voir de l’extérieur. Et cela doit l’être encore plus quand on le vit en interne ».

Girondins : Vladimir Petkovic réclamerait le double de la somme annoncée !

L’histoire entre Vladimir Petkovic et Bordeaux n’a pas duré très longtemps. L’ancien entraîneur de la Suisse a été évincé en fin d’année 2021 et est désormais en conflit avec son ancien club. Le coach réclame une grosse somme d’argent à la suite de son renvoi. Selon Sud-Ouest, l’ancien entraîneur des Girondins réclame 10 millions d’euros nets d'indemnités. Le média suisse “Blick“ affirme quant à lui que la somme demandée se rapproche des 20 millions d’euros. Du simple au double en fonction des versions donc...

D'après Sud Ouest, l'ancien entraîneur de Bordeaux Vladimir Petkovic réclame 10M€ net aux Girondins de Bordeaux. 💸https://t.co/gh11mkYlaO pic.twitter.com/ieCA1tC5oV — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 24, 2022

SCO Angers : un ancien pensionnaire du LOSC dans le viseur

Prometteur défenseur de l'Union Saint-Gilloise (D1 belge), Milan Mbeng (19 ans) intéresse du beau monde. Selon Foot Mercato, le défenseur français, passé par le LOSC et l'EA Guingamp, serait dans les bons papiers du Toulouse FC (L2) et du SCO Angers. Des équipes de Série B seraient également sur les rangs pour l'accueillir.

MHSC : Elye Wahi rentre blessé de sélection

Brillant avec l'équipe de France U19 face à la Suède (5-0, doublé), Elye Wahi (19 ans) a été contraint d'écourter sa trêve internationale. En effet, comme le rapporte le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte, l'attaquant du MHSC s'est blessé musculairement face aux Scandinaves. Si des examens doivent être passés pour déterminer la nature exacte de cette blessure, sa présence face à Brest le dimanche 3 avril prochain est déjà incertaine. Un coup dur pour les Montpelliérains vu l'importance prise par Wahi cette saison (8 buts en 27 matchs).

Info FBH | ⚽️? Blessé avec l'équipe de France (U19), Elye Wahi rentre à Montpellier #TeamMHSC @bleuherault https://t.co/Dg1Zd3wFNj — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) March 25, 2022

Le Melting-clubs du 26 mars Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur