Strasbourg tient son Mbappé, Angers prépare un lifting XXL, une recrue à 7,5 M€ à Bordeaux ?

Nouvelle tribune à Angers

Selon L’Équipe, la nouvelle tribune du stade Raymond-Kopa commence à prendre forme à Angers. Démarrés en janvier 2020 mais ralentis par un souci d'étanchéité et la crise sanitaire, les travaux se poursuivent et leur aboutissement est espéré pour la fin de la saison. Inspirée par les stades de la Juve, Lyon et Fulham, la nouvelle tribune Saint-Léonard sera dotée d'un réfectoire adjacent au vestiaire, un amphithéâtre dédié aux partenaires et un restaurant panoramique. Coût du projet : 30 millions d'euros. Au total, la capacité du stade avoisinera les 20 000 places.

Strasbourg a aussi une arme létale

Plus personne n’arrête le RC Strasbourg. Dimanche, les hommes de Julien Stéphan ont ainsi fait mordre la poussière à Nice à l’Allianz Riviera (3-0) pour étirer leur série de six matches sans défaite et douze points pris ! L’OM peut trembler d’autant que Ludovic Ajorque (27 ans) marche sur les traces d’un certain Kylian Mbappé (22 ans). Seul l’attaquant du PSG (15- 7 buts, 8 passes décisive) est ainsi impliqué sur plus de buts que l’attaquant du RCSA (14- 9 buts, 5 passes décisives) en Ligue 1 cette saison.

Stade Brestois : Der Zakarian vers un nouveau record contre Montpellier ?

Auteur de six victoires de rang, le Stade Brestois est inarrêtable actuellement. Le club breton pourrait même égaler un autre de ses records historiques samedi à l'occasion de la réception de Montpellier à Francis Le Blé. En effet, comme le rapporte le Télégramme, l'équipe dirigée par Michel Der Zakarian pourrait aligner un neuvième match d'invincibilité consécutif en L1. Jamais dans son histoire, le SB29 n'a fait mieux, égalant trois fois cette série (1981-82, 1984-85 et 1990-91).

Option d’achat levée pour Elis ?

Auteur de son cinquième but en sept matches dimanche face à l’OL en clôture de la 18e journée de Ligue 1 (2-2), Alberth Elis (25 ans) est LA bonne pioche du mercato estival des Girondins de Bordeaux. « Je suis très content car c’est un joueur qui donne tout. Il ne se met pas en avant, il a été récompensé », s’est réjoui Vladimir Petkovic. Le technicien suisse pourrait être comblé très bientôt. « Au rythme auquel il avance, il ne fait aucun doute que les Girondins lèveront l’option d’achat (7,5 M€) dont ils disposent auprès de Boavista, croit savoir L’Équipe. C’est le souhait de l’ancien joueur du CD Olimpia, également passé par le Mexique (Monterrey) et la MLS (Houston) et qui rêvait depuis tout petit d’évoluer en Europe. »

