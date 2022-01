Suspense pour Ekitike, Lorient vise une piste lyonnaise de Nantes, anomalie cardiaque pour Ounas

Zapping But! Football Club Mercato Expres

Girondins, Nice : Adam Ounas victime d'une anomalie cardiaque ?

Présent à la CAN avec l'Algérie, Adam Ounas (ex-Bordeaux et Nice, aujourd'hui à Naples, 25 ans) n'a pu disputer la moindre minute lors de la compétition. La raison ? Le milieu offensif, testé positif à la Covid-19, n'a jamais eu l'aval de la CAF pour jouer. Dépité, le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi a vidé son sac :

« Ici (Cameroun) tu dis qu’un joueur a le Covid, c’est fini. Tu ne le reverras plus. On ne peut pas tout dire, il y a une règlementation à laquelle on est soumis. Je vais quand même m’exprimer à la place du joueur. Adam a été positif au Covid, il a refait le test après et le résultat était négatif. Avec cela, il a fallu passer des radios pulmonaires et pleins d’autres examens. Les médecins ont décerné une anomalie au niveau du cœur. Cela ne veut pas dire qu’il a un problème mais c’était lié à son test positif. La CAF a décidé qu’il n’était pas en mesure de jouer ». La CAF a fait le même genre d'annonce pour Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Mario Lemina (Nice), les deux joueurs ayant eu des nouvelles rassurantes depuis...

Girondins : Maja bientôt de retour en Angleterre ?

S'il a refusé le Stade Brestois, Josh Maja (23 ans) ne devrait pas faire de vieux os ni s'attacher davantage aux Girondins de Bordeaux. En effet, selon Girondinfos, l'attaquant nigérian devrait retourner en Angleterre prochainement sur la base d'un transfert définitif. Le club censé l'accueillir n'a pas encore filtré...

🚨Josh Maja, qui n’entre pas dans les plans du club, devrait quitter les @girondins prochainement !



Plusieurs clubs 🇬🇧 sont en négociations avec les @girondins pour un transfert définitif. pic.twitter.com/DqVblZr6eU — Girondinfos (@Girondinfos) January 22, 2022

AS Monaco : Isidor au Lokomotiv, c'est fait !

Comme annoncé vendredi, Wilson Isidor (21 ans) a quitté l'AS Monaco et signé au Lokomotiv Moscou. Hier, le club princier a officialisé l'information. Isidor, qui n'entrait pas dans les plans de Philippe Clément sur le Rocher, a été transféré pour 3,5 M€ et signe un contrat de quatre ans.

Lorient hésite entre Mothiba (RC Strasbourg)... et Kadewere (OL)

En quête d'un attaquant, le FC Lorient fourmille d'idées. Confirmant la piste menant à Lebo Mothiba (RC Strasbourg, 25 ans), également dans le viseur de l'ASSE et de l'ESTAC, Ouest-France met aussi en avant le dossier Tino Kadewere (OL, 26 ans). Un dossier qui devrait se jouer dans la dernière semaine du marché et sur lequel on retrouve également … le Stade Rennais, le FC Nantes et Troyes. Par ailleurs, le quotidien annonce que la piste Kamil Grosicki (Pogon Szczecin, 33 ans) a du plomb dans l'aile, l'ancien Rennais ne faisant pas l'unanimité en interne. Autre dossier mal embarqué : celui du malien Ibrahima Koné (Sarpsborg, 22 ans).

Les Merlus actent un départ, Laurienté attaqué ?

En attendant une arrivée, les Merlus ont officialisé un départ selon le Progrès : celui du jeune défenseur Loris Mouyokolo (20 ans), prêté sans option d'achat à Bourg-en-Bresse (N1) jusqu'à la fin de saison. Armand Laurienté pourrait lui aussi quitter le Moustoir cet hiver. Selon Foot Mercato, Burnley s'intéresse au milieu de terrain offensif du FCL, qui a demandé 10 M€ pour le libérer d’un contrat s’étirant jusqu'en juin 2024.

Stéphan en reste bouche bée à Strasbourg

Arrivé au RC Strasbourg à l’intersaison, Julien Stéphan a propulsé le club alsacien sur le devant de la scène et s’étonne même aujourd’hui de sa réussite sur le banc. « Ce qui est sûr, c’est que nous ne sommes pas programmés pour être à cette position. Je n’aurais jamais pensé à cela en arrivant cet été, a-t-il indiqué à L’Équipe. Mais mes joueurs méritent ce classement. Il fait plaisir, mais ne veut pas dire grand-chose. On sort de trois matches aboutis et maîtrisés dans des contextes différents. C’est intéressant dans l’évolution de la constance. On sait aussi que la punition sera immédiate au moindre relâchement. »

Du nouveau pour Ekitike

Le dossier Hugo Ekitike n'a pas fini de faire parler. Alors qu'il est annoncé titulaire contre le PSG au Parc des Princes en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (20h45), l'attaquant du Stade de Reims fait encore les choux gras de la presse au mercato. Dans son édition du jour, L'Équipe fait savoir que son avenir pourrait être fixé dans les derniers instants du marché des transferts hivernal. Accrochez-vous : la clôture est fixée le lundi 31 janvier à minuit.

🔴⚪️ Info Mercato



🗞 L’Union du jour annonce :



Pour Ekitiké ➡️ Tout pourrait se jouer dans les dernières heures du mercato ! pic.twitter.com/XwpI4JZWtk — Reims VDT (@reimsvdt) January 23, 2022