Tensions au LOSC avec Fonte, Bordeaux lorgne à Nice, un ex de Reims pour relancer Rennes ?

Ligue 1 : veto massif pour le Mondial U20 ! Alors que la liste des joueurs français convoqués pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en Argentine (20 mai-11 juin) doit être rendue publique demain, l'équipe de France est confrontée à une situation toujours aussi complexe. Selon L’Équipe, l’OL a refusé de libérer Saël Kumbedi et Malo Gusto. L’AS Monaco en a fait de même avec l'attaquant Eliesse Ben Seghir. Parallèlement, la FFF a obtenu l'accord de Troyes pour libérer le jeune ailier Wilson Odobert. La réponse du Bayern Munich pour Mathys Tel est encore attendue. Stade Brestois : Belkebla attire Sheffield En fin de contrat en juin avec le Stade Brestois, Haris Belkebla (29 ans) est sur les tablettes de Sheffield United. L’actuel deuxième de Championship aurait d’ores et déjà prévu de le superviser lors du prochain match contre l’AJ Auxerre. Reste désormais à savoir si le projet des Blades sera à la hauteur de ses attentes. LOSC : un manque de respect envers Fonte ? La situation de José Fonte se tend du côté du LOSC. Selon Mohamed Toubache-Ter, le Portugais veut prolonger son contrat mais n’a aucune nouvelle de la direction à son sujet. L’insider ajoute que la situation est vécue comme un manque de respect par le défenseur central, en fin de contrat en juin. Par ailleurs, Alan Virginius aurait demandé à redescendre pour jouer avec la réserve en National 3 ce week-end. Le LOSC devrait en outre accepter de le laisser filer au Mondial U20 qui débute le 20 mai prochain.

OGC Nice : Bousnina plaît à Bordeaux et la Sampdoria

Figure montante de la formation niçoise, Farès Bousnina plaît à Bordeaux et à la Sampdoria. Selon L’Équipe, les deux clubs se sont renseignés sur la situation du jeune attaquant de l’OGC Nice. Le joueur de 17 ans a inscrit 12 buts et réalisé 13 passes décisives cette saison, répartis entre les U17, les U19 et la Nationale 3. Les Girondins et la Samp’ seraient disposés à lui offrir son premier contrat professionnel.

ESTAC : Kisnorbo touche le fond

Patrick Kisnorbo, qui se voit encore sur le banc de l’ESTAC la saison prochaine malgré la probable relégation en Ligue 2, touche le fond en terme statistique. Selon le compte Twitter statsdufoot, seul Francis De Taddeo possède une moyenne de points plus faible que le technicien australien (0,42 avec Troyes) sur le banc parmi les entraîneurs à minimum 15 matches avec un club en Ligue 1 au XXIe siècle.

Stade Rennais : Aïssa Mandi à la relance ?

Alors que la défense du Stade Rennais a encore affiché ses limites à Nice ce samedi (1-2), du changement pourrait avoir lieu au cours du prochain mercato estival. Si on ne sait pas précisément s’il s’agit d’une idée ou d’une véritable piste, Mohamed Toubache-Ter s’est lâché sur Twitter : « Aïssa Mandi, meilleure option pour le Stade Rennais !!! » Fin connaisseur de la Ligue 1, l’ancien défenseur du Stade de Reims est sous contrat à Villarreal jusqu’en juin 2025. L’Algérien est évalué à 4 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

RC Strasbourg : Liénard plaît à Sochaux, des repreneurs bientôt là ?

Le quotidien du RC Strasbourg est en train de s’animer. Selon Mohamed Toubache-Ter, le FC Sochaux songe à relancer le mythique Dimitri Liénard la saison prochaine. En parallèle, la situation du club alsacien attire du beau monde. D’après L’Équipe, les noms de potentiels investisseurs s’enchaînent avec beaucoup de fausses pistes. Rien ne pourra avancer de toute façon sans une clarification de la situation sportive.

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



