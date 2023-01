Thauvin courtisé, Amavi (OM) et Elis (Girondins) vers le même club de L1, Lorient pioche au PSG

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Stade Brestois : Elis et Amavi bientôt là ?

En prêt à Getafe lors de la phase aller (5 matches), le latéral marseillais Jordan Amavi (28 ans) pourrait quitter le club espagnol. Selon L’Équipe, l’OM et Brest échangent ces derniers jours autour d'un prêt jusqu'à la fin de saison. Foot Mercato ajoute qu’Alberth Elis pourrait lui emboîter le pas avant la fin du mercato. Le club entraîné par Eric Roy aurait formulé une offre aux Girondins. Il s’agirait d’un prêt avec une option d’achat. Tout serait quasiment bouclé selon certaines sources proches du dossier.

FC Nantes : Thauvin vers la Grèce ?

Après avoir dû mettre fin à son aventure au Mexique avec les Tigres, Florian Thauvin (30 ans) pourrait revenir en Europe. Selon L’Équipe, l’ancien milieu offensif de l’OM est courtisé par l'Olympiakos qui doit lui formuler une offre écrite dans les prochains jours.

PSG : Kari vers Lorient ?

Selon L’Équipe, Ayman Kari (18 ans) devrait prendre la direction du FC Lorient. Le club breton et le PSG négocient les derniers détails du prêt (de six mois) sans option d'achat. L'international des moins de 19 ans (3 sélections) était parallèlement sollicité par Clermont. L’OL aurait également pris des renseignements, sans suite. Par ailleurs, les Merlus voudraient signer un nouveau gardien pour pallier l'absence d'Yvon Mvogo, blessé depuis le 6 novembre et un match face au PSG. D'après Foot Mercato, Hervé Koffi (Charleroi, 26 ans) pourrait être l'heureux élu.