Thuram (Nice) et Abline (Rennes) convoités, Bordeaux bientôt fixé, Fonseca tendu au LOSC ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Rennais : Abline est courtisé ! Le RC Strasbourg, Lorient et surtout le Stade de Reims s'intéresseraient à l'attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline, d'après les informations du Parisien. Les dirigeants rennais pourraient laisser partir leur joueur cet été en cas d'offre de 8 millions d'euros. Stade Brestois : un projet de stade plus coûteux que prévu ? Les propriétaires du Stade Brestois ont présenté hier une nouvelle version bien plus coûteuse de leur projet de stade. « L'inflation nous a impactés et le financement du projet est désormais anticipé à 106,5 M€ », contre 85 il y a un an, du fait de « l'envolée des coûts des matières premières et de l'énergie », a déclaré Gérard Le Saint, copropriétaire du club.

Mais aussi...

LOSC : Weah sur le départ cet été ?

Selon L’Équipe, le LOSC devrait passer aujourd’hui la DNCG sans grande difficulté et pourrait bientôt sortir de l’accord contraignant qui le lie à l’UEFA. Une fois ce rendez-vous passé, le mercato va réellement commencer. Économiquement, les dernières nouvelles au club sont bonnes même si un premier départ majeur pourrait intervenir sous peu : Timothy Weah. Contre l’avis de Paulo Fonseca, qui compte sur lui, le club nordiste souhaite le vendre plutôt que de le perdre gratuitement l’an prochain et espère récupérer la somme dépensée à l’époque pour le recruter (~10M€). Le joueur de 23 ans a d’ailleurs supprimé le LOSC de sa bio.

Girondins : Bordeaux fixé vendredi sur son sort

Le 12 juin, la commission de discipline de la LFP avait donné match perdu aux Girondins après l’arrêt de la rencontre face à Rodez lors de la 38e journée de L2, à la suite de l’agression du Ruthénois Lucas Buades par un supporter bordelais. Bordeaux a fait appel de cette décision devant le CNOSF « pour défendre ses droits et l’équité sportive ». Selon L’Équipe, l’audience pour traiter ce dossier a été fixée vendredi à 11h30, avant une décision qui devrait être rendue quelques jours plus tard. Bordeaux a très peu de chances d’obtenir de rejouer ce match. Mais même si le CNOSF suivait cette voie, il ne s’agirait que d’un avis. Et le conseil d’administration de la LFP pourrait alors ne pas en tenir compte et maintenir la décision de sa commission de discipline. Pour continuer le combat, il faudrait alors que Bordeaux saisisse la commission d’appel de la FFF, puis éventuellement le tribunal administratif.

OGC Nice : Illie prêté, Thuram relancé par Newcastle !

Pete O’Rourke, journaliste à Football Insider, l’affirme : « Suite au refroidissement de la piste Nicolo Barella, Newcastle relance le dossier Khephren Thuram ! Ils rentrent donc en concurrence avec Liverpool pour signer le prodige français. » Par ailleurs, l’OGC Nice a prêté Rares Illie à Lausanne Sport, sans option d’achat.

MHSC : Montpellier, pas la priorité de Maouassa ?

Faitout Maouassa n’aurait pas fait du MHSC sa priorité. Alors que L’Équipe rapportait il y a quelques jours l’intérêt du Werder Brême pour le joueur appartenant au Club Bruges, au moins un joueur lui est préféré, Loïc Lapoussin, international malgache de l’Union Saint-Gilloise, quand un autre est également cité, Maxime De Cuyper. Le dénouement du dossier pourrait avoir lieu d’ici à la fin de semaine.

Faitout Maouassa dans un duel à trois pour rejoindre le #Werder Brême ?



Loïc Lapoussin, international malgache de l’Union Saint-Gilloise, serait le favori du club de Bundesliga.#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ https://t.co/25AUDUXPEp — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) June 19, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Fabien Chorlet

Rédacteur