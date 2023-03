Thuram réagit à sa convocation chez les Bleus, Still pousse un coup de gueule, Der Zakarian chahute Wahi

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

OGC Nice : Thuram réagit à sa première convocation chez les Bleus

Le milieu de terrain de l'OGC Nice, Khephren Thuram, a réagi après avoir été appelé pour la première fois de sa carrière par Didier Deschamps en équipe de France. "C'est une très belle journée... J'ai été appelé en équipe nationale et on s'est qualifiés pour les quarts de finale, donc je suis très, très content. Comment j'ai vécu l'annonce de la liste ? On était en train de manger. J'étais sur mon téléphone et on a tous regardé la liste avec mes coéquipiers. Ils étaient très, très contents pour moi. On était tous un peu déçus pour Jean-Clair Todibo , mais lui, il était très content pour moi, il m'a fait beaucoup de câlins. Je le remercie beaucoup."

🔴⚫️ Nissa 👉 @equipedefrance 🇫🇷



Khephren #Thuram est dans la liste des 2️⃣3️⃣ de Didier Deschamps 👏



Une nouvelle étape dans la progression de notre jeune Aiglon (21 ans, 127 matchs avec l'#OGCNice)



Bravo Kheph' ❤️🖤

Reims : le coup de gueule Still sur sa réputation de "geek"

Alors que le Stade de Reims affronte ce dimanche (20h45) l'Olympique de Marseille, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l'entraîneur rémois, Will Still, a confié qu'il n'appréciait pas forcément l'étiquette de "geek" qu'on lui colle à la peau. "Forcément, les diplômes sont importants et je ne suis pas juste un geek qui a joué à Football Manager parce que c’est totalement faux. Je n’ai pas juste atterri à Reims en venant derrière mon ordi. D’ailleurs, c’est un ordi que je ne touche plus depuis des années et des années. C’est anecdotique, c’est intéressant, mais je ne me concentre pas trop là-dessus. Je sais qu’on parle souvent des diplômes mais je ne me prends pas trop la tête avec ça."

🎙 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐢𝐥𝐥 et 𝐘𝐮𝐧𝐢𝐬 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐡𝐚𝐦𝐢𝐝 étaient en conférence de presse ce midi avant #SDROM ! — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 17, 2023

Montpellier : Der Zakarian en attend plus de Wahi

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception de Clermont, le coach du MHSC, Michel Der Zakarian a poussé Elye Wahi à en faire encore plus. "Elye Wahi progresse dans tous les domaines. C’est à lui d’être encore plus rigoureux dans son hygiène de vie, dans son travail au quotidien. Pour moi, il doit être en mesure de travailler encore plus fort. S’il veut progresser, il doit améliorer son volume de courses. Il doit être en capacité de répéter les efforts plus souvent. Après, on sait qu’il est en capacité de marquer des buts, c’est quelque chose qu’il a en lui mais il doit travailler plus pour l’équipe."

🎙 CONF'



𝑳𝒆 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍 𝑫𝒆𝒓 𝒁𝒂𝒌𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏



⚡ #MHSCCF63 pic.twitter.com/FK1SG6JdrK — MHSC (@MontpellierHSC) March 18, 2023

Toulouse : le groupe de Montanier pour le LOSC

L'entraîneur du Téfécé, Philippe Montanier, a retenu un groupe de 21 joueurs pour la réception ce samedi (17h) du LOSC. Seul Rhys Healy, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, manque à l'appel.

#TFCLOSC, le 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙖𝙞𝙣 vous est présenté par notre partenaire GLS ! pic.twitter.com/NVpJlqW8lk — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 17, 2023

Angers : six absents face au RC Lens

Faouzi Ghoulam, Ilyes Chetti, Mihály Blazic, Amine Salama, Zinedine Ould Khaled et Loïs Diony, blessés, sont forfaits côté Angevin pour le déplacement ce samedi (21h) à Lens.