Todibo se lâche sur son avenir, David refait parler la poudre, tous les résultats du samedi en Coupe de France

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

OGC Nice, PSG : Todibo fait une révélation sur son avenir

Annoncé dans le viseur de grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le défenseur central de l'OGC Nice, a évoqué son avenir en zone-mixte après France - Gibraltar (14-0), faisant une grande annonce. "Il y a des clubs qui ne se refusent pas. Après est-ce que des clubs me font rêver ? Je ne suis plus un enfant, je ne suis plus là pour rêver. Je suis là pour atteindre mes objectifs et gagner des titres dans ma carrière."

LOSC : David retrouve le chemin des filets

Muet depuis 11 matchs avec le LOSC, Jonathan David a profité de la trêve internationale du mois de novembre pour retrouver le chemin des filets. L'attaquant lillois a inscrit le premier but du Canada lors de la victoire ce samedi contre la Jamaïque (2-1).

Mais aussi...

AS Nancy-Lorraine : Correa de retour sur le banc nancéen ! (officiel)

Pablo Correa fait encore son retour à l'AS Nancy-Lorraine, qui évolue désormais en National 1. C'est le troisième passage du coach franco-uruguayen sur le banc de l'ASNL depuis le début de sa carrière d'entraîneur.

Coupe de France : tous les résultats du samedi

Ce week-end se joue le septième tour de la Coupe de France. Découvrez ci-dessous tous les résultats de ce samedi :

Hienghène Sport (Nouvelle-Calédonie) 0-4 Thionville Lusitanos

Châteauroux 2-1 Red Star

Épinal 2-1 Troyes

Bourg-Péronnas 0-3 Saint-Étienne

Provin 0-5 Laval

Houilles 0-2 Angers

Villejuif 2-2 Paris FC (4 tab à 5)

Bondues 0-1 Feignies-Aulnoye

Itancourt 3-2 Croix

Hombourg-Haut 0-3 Amiens

Chaumont 0-1 Dunkerque

Lyon-Duchère 4-1 Bastia

Hauts-Lyonnais 2-0 Neuville

Chaponnay-Marennes 0-0 Hyères (8 tab à 7)

ASLLM 0-4 Orléans

Saint-Méziéry 1-0 Pirae (Tahiti)

Doullens 0-6 Dijon

Haguenau 0-2 Valenciennes

Coulaines 2-1 Cholet

Liffré 0-3 Rodez

Alès 6-1 Rosador (Mayotte)

Plessis-Robinson 2-1 Brissac

Thonon Évian 2-2 Aubagne (5 tab à 4)

Loon-Plage 0-3 Caen

Sarre-Union 1-0 APM Metz

Velay 1-3 Martigues

Cosnes 1-0 Chantilly

Fos-sur-Mer 1-2 Annecy

Plabennec 1 - 1 Challans (5 tab à 6)

US Saint-Malo 2 - 2 EA Guingamp (2 tab à 4)

US Pays du Valois 0 - 0 AJ Auxerre (2 tab à 4)

Dinan Léhon 3 - 1 TA Rennes

GSI Pontivy 2 - 0 Plougastel

AG Caen 2 - 1 US Fougères

Macon 1 - 2 Louhans-Cuiseaux

Calais 2 - 1 Longueau

Colmar 0 - 1 Pontarlier

St Aubin 0 - 3 Revel

Blagnac 1 - 0 Bayonne

Poitiers 0 - 3 Castanet

Roche St Genest 1 - 2 Saint-Priest

Chambéry 1 - 0 Volvic

Cannes 2 - 1 Bourgoin-Jallieu

Montdidier 0 - 4 QRM

Mulhouse 2 - 1 Jura Dolois

Aizenay 1 - 2 Libourne

Vierzon 0 - 1 Angoulême

Saint-Omer 1-1 Saint-Denis (5 tab à 4)

Chauray 0-1 Pau

Bassin d'Arcachon 2 - 1 Saumur

Montlouis 0-4 Bergerac

Podcast Men's Up Life