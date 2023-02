Toulouse FC - Stade Rennais : les 3 enseignements de la fessée rennaise

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Kalimuendo déçoit encore

Bruno Genesio attendait beaucoup du duo Gouiri-Kalimuendo mais son attente a été vaine au Stadium. Sevré de ballons et courant trop souvent dans le vide, l’ancien attaquant du RC Lens a été transparent et remplacé peu après l’heure de jeu par Karl Toko-Ekambi.

Rennes agonise dans les transitions

Mené 3 à 0 à la pause, le Stade Rennais a réduit la marque en seconde période et a eu une bonne période sans jamais donner l’impression de pouvoir résister au jeu de transition toulousain. La vista et les prises de balle du remuant Zakaria Aboukhlal ont notamment fait très mal aux Bretons.

Le SRFC en perdition à l’extérieur

Le Stade Rennais semble décroché des premières places pour une raison simple : il ne sait pas se faire respecter loin du Roazhon Park. Au Stadium, le club breton a ainsi enchaîné un 18e match de suite à l’extérieur en Ligue 1 avec au moins un but marqué et un but encaissé. C’est trop pour espérer accrocher le bon wagon.