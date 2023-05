Hamari Traoré pas encore à l'OL, Lille et Bordeaux sur un cador de L2, des coaches de L1 s'accrochent

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Stade Rennais : Hamari Traoré pas encore à Lyon

En fin de contrat en juin, le latéral droit et capitaine rennais Hamari Traoré devrait quitter la Bretagne. Florian Maurice travaille d'ailleurs sur sa succession, même s'il lui a proposé une prolongation de contrat. Des rumeurs ont envoyé le Malien de 31 ans à Lyon mais hier soir, l'insider Mohamed Toubache-Ter a démenti cette information, expliquant que le joueur avait déjà été contacté par les Gones en janvier mais qu'il avait repoussé ces avances.

Non @hamari27 n’est absolument pas sur le point de s’engager librement à Lyon.

Lyon a essuyé un refus en Janvier dernier. #SRFC #OL https://t.co/dnPboWWfBy — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 24, 2023

Stade de Reims : grosse augmentation à venir pour Will Still

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le Stade de Reims et Will Still vont prolonger le plaisir au-delà de cette saison. Le club champenois n'aura plus à payer l'amende infligée par la LFP aux techniciens non-titulaires d'un BEPF ou d'un équivalent car cela fait un an que le Belge officie en France. Selon L'Equipe, les discussions entre les deux parties pour un nouveau contrat sont sur le point d'aboutir. Les dirigeants rémois proposent un salaire d'au moins 60.000€ à Still, qui touchait 18.500€ brut depuis son arrivée dans le staff comme adjoint d'Oscar Garcia. Suivi par des clubs de Premier League, où il rêve d'officier, l'entraîneur aurait la volonté de ne pas brûler les étapes et donc de rester encore un an, au moins, en France.

Sochaux : 3 clubs français suivent Rassoul Ndiaye

Selon Foot Mercato, le jeune milieu de terrain sochalien Rassoul Ndiaye (21 ans), aurait tapé dans l'œil de plusieurs clubs, notamment français. Toulouse s'était intéressé à lui l'hiver dernier mais ce sont désormais le LOSC, Auxerre et les Girondins de Bordeaux qui sont les plus chauds. Le Franco-Sénégalais a également des touches à l'étranger puisqu'Anderlecht, Watford et l'Udinese le suivent.