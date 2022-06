Trois renforts à Bordeaux, Favre ne vient pas seul à Nice, un ancien Rennais à Strasbourg ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : Favre arrive avec deux adjoints

Arrivé hier à l’OGC Nice, Lucien Favre va abandonner le 4-4-2 de Christophe Galtier pour un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Selon L’Équipe, le technicien suisse arrive aussi avec deux nouveaux adjoints, son compatriote Christophe Moulin (51 ans), habitué à travailler avec des jeunes, et l’Albanais Arjan Peco (47 ans), qu’il a entraîné à Yverdon en 1999-2000. Au Gym, Favre retrouve Frédéric Gioria, son adjoint en 2016-2018, tandis que le préparateur physique Eduardo Parra-Garcia et l’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon conservent leur place.

Toulouse FC : un nouveau gardien a signé

Après l'arrivée de Zakaria Aboukhlal, c'est au tour de Kjetil Haug de s'engager en faveur du Toulouse FC, en provenance de Valerenga. Le gardien norvégien de 24 ans, qui a signé mardi, est passé par les équipes de jeunes de Manchester City et a été sélectionné dans toutes les catégories jeunes de son équipe nationale. Le Téfécé n'a pas précisé la durée du contrat.

RC Strasbourg : Sacha Boey est ciblé

Lancé dans le grand bain des professionnels au Stade Rennais, Sacha Boey pourrait retrouver son mentor Julien Stéphan au RC Strasbourg. Selon le journal turc Dirilispostasi, relayé par Direct Racing, le club alsacien serait sur les traces du latéral droit du club de Galatasaray. Après une saison en Turquie, le défenseur de 21 ans serait en train de regarder les offres en France après avoir eu du mal à s’acclimater au pays.

Stade Brestois : Dari en approche ?

Achraf Dari aurait pu porter les couleurs d'Angers cette saison mais le défenseur central de 23 ans devrait finalement prendre la direction de Brest. Comme évoqué par Foot Mercato, le club breton a soumis une offre légèrement supérieure à celle du SCO, de l'ordre de 2,7 M€ environ, auprès du Wydad Casablanca. Les deux clubs sont tombés d'accord et le joueur pourrait rapidement prendre la direction du stade Francis-Le Blé. Dari pourrait s'engager pour quatre ans mais rien n’est encore bouclé. Par ailleurs, Paul Lasne a signé hier au Paris FC.

ESTAC : Domingues vers Courtrai

Brandon Domingues était présent avec ses coéquipiers à la reprise de Troyes, vendredi, mais tout indique que le jeune milieu (22 ans) quittera l'Aube cet été. Il ne reste plus qu'une année de contrat au joueur formé à l'Estac et certains clubs souhaiteraient en profiter pour passer à l'action. Selon L’Équipe, c’est le cas du FC Sion (D1 suisse), et de Courtrai, 13e du championnat belge. Les deux clubs sont à ce jour les plus insistants pour recruter Domingues, apparu la saison passée à 11 reprises (1 but) pour sa première expérience dans l'élite.

Girondins : des renforts pour Guion

Quatre jours après une série de tests physiques et médicaux, les Bordelais étaient convoqués hier pour le coup d’envoi de la préparation estivale. Une reprise en petit comité puisque 16 joueurs étaient présents, dont plusieurs jeunes mais aussi deux recrues : le gardien polonais Rafaël Straczek et le défenseur Yoann Barbet. En fin de contrat avec Clermont, Vital Nsimba devrait les rejoindre à partir d’aujourd’hui : le latéral gauche (28 ans) était présent à Bordeaux, hier, pour passer sa visite médicale. Il s’engagera dans la foulée pour une durée de deux ans (avec une année en option en cas de montée). Pour mener à bien sa mission, David Guion sera assisté de Denis Zanko et Josep Pascual. L’ancien portier remplaçant de l’Espanyol Barcelone remplace Grégory Coupet au poste d’entraîneur des gardiens.

FC Lorient : Le Bris avant 4 à 6 recrues ?

Régis Le Bris, qui a signé pour trois ans, sera le sixième entraîneur nommé par Loïc Féry depuis son arrivée (2009). Selon L’Équipe, les exemples des promotions réussies de Franck Haise à Lens et de Julien Stéphan à Rennes l’ont inspiré. La réorganisation du club morbihannais ne s’arrête pas à son coach puisque les jours semblent comptés pour le directeur sportif Christophe Le Roux. À voir qui conduira la campagne de recrutement estivale alors que les Merlus comptent attirer quatre à six recrues après les arrivées des latéraux Darline Yongwa (Niort) et Gédéon Kalulu (Ajaccio, libre).

