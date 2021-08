Trophée des Champions : Lille – PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

A l'occasion de Lille – PSG, pour sa première officielle sur le banc des Dogues, Jocelyn Gourvennec devra composer sans nouvelles recrues, avec quelques départs importants (Maignan, Soumaré) ainsi qu'avec les absences de Zeki Celik (suspendu), de Renato Sanches et de son deuxième gardien grec Karnezis.

Les absents du côté de Lille : Celik (suspendu), Karnezis, R.Sanches (blessés).

Le PSG avec de nombreux absents

A Paris, Mauricio Pochettino ne peut toujours pas compter sur sa recrue phare Sergio Ramos (en phase de réathlétisation). Rafinha est également blessé. Rentrés tardivement de sélections voire toujours en vacances, Donnarumma, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Sarabia, Verratti, Neymar et Mbappé ne sont pas là non plus. Juan Bernat est toujours en reprise comme Colin Dagba.

Les absents du côté du PSG : S.Ramos, Rafinha (blessés), Mbappé, Dagba, Bernat (en reprise), Donnarumma, Marquinhos, Di Maria, Paredes, Sarabia, Verratti, Neymar (vacances).

Lille : Jardim – Pied, Fonte (cap.), Botman, Reinildo – Araujo, André, Yazici, Bamba – Yilmaz, David.

PSG : Navas – Hakimi, Kehrer, Diallo, Kurzawa – Herrera, Gueye (cap.), Dina-Ebimbe – Draxler, Icardi, Kalimuendo.