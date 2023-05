Trophées UNFP : les vainqueurs ont fuité !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La 31e cérémonie des Trophées UNFP aura lieu ce dimanche soir au Pavillon Gabriel, à Paris. Quelques heures avant le début de cette cérémonie, nos confrères du Parisien ont révélé l'identité de certains lauréats.

Mbappé se dirige vers un quadruplé

L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, devrait être sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième année consécutive tandis que le trophée de meilleur entraîneur devrait être remis au coach du RC Lens, Franck Haise. Concernant le prix du meilleur gardien et du meilleur espoir, il y aurait plus de suspense mais c'est le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, et le gardien du RC Lens, Brice Samba, qui seraient légèrement favoris pour succéder respectivement à William Saliba et Gianluigi Donnarumma.

Trophées UNFP : Franck Haise fait l’unanimité, Kylian Mbappé vers un quadruplé

Fabien Chorlet

Rédacteur