Troyes sur un ex du LOSC et de Nice, la jeunesse bordelaise calmée

Troyes vise un ex du LOSC et de Nice...

Si l'on en croit L'Equipe, l'ESTAC serait en négociations avec le FC Séville pour récupérer l'ancien milieu offensif de Lille, Monaco et Nice, Rony Lopes (26 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2024 et ancien pensionnaire du City Group, le Portugais cherche un club pour se relancer après sa saison mitigée en prêt à l'Olympiakos (27 matchs, 4 buts, 4 passes décisives). Il n'entre plus dans les plans du club andalou. FM ajoute que Bruno Irles est plus que jamais sur la sellette après la claque face à l'OL hier (1-4).

🚨 L’ESTAC Troyes est en discussions pour signer Rony Lopes ! 🇵🇹



… Et cible un gardien du LOSC en plus d'un défenseur passé par Bordeaux

Décidément sur tous les fronts en cette fin de Mercato, Troyes regarde également à la possibilité de recruter Lucas Chevalier (LOSC, 20 ans) en cas de départ de Jessy Moulin. Selon L'Equipe, l'ancien gardien du VAFC est vu comme le concurrent parfait pour challenger Gauthier Gallon. Il est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec les Dogues. Par ailleurs, si l'on en croit Foot Mercato, une offre est en préparation pour recruter le défenseur de Charleroi Loïc Bessilé (23 ans). L'ancien joueur de Toulouse et de Bordeaux est sous contrat pour encore un an avec le club belge.

Nice doublé dans le dossier Emerson (Chelsea)...

En quête d'un latéral gauche pour concurrencer Melvin Bard, l'OGC Nice a récemment tenté sa chance pour Emerson Palmieri (Chelsea, 28 ans) mais le Champion d'Europe italien pourrait bien leur filer sous le nez. En effet, Skysports nous apprend que si les discussions avaient dans un premier temps capoté, West Ham est revenu à sa charge pour l'ancien Lyonnais. Les Hammers en ont même fait une priorité.

... Et battu sur Casadei (Inter Milan)

Par ailleurs, le Gym s'est fait doubler par les Blues de Chelsea pour le milieu de l'Inter Milan, Cesare Casadei (19 ans). Il s'agit d'un deal à 20 M€, bonus inclus.

Reims fait volte-face sur une pépite de Ligue 2

Si le Stade de Reims était le mieux placé pour le prometteur milieu du Havre Amir Richardson (20 ans), le club champenois aurait fait machine arrière ces dernières heures d'après Le 10 Sport, qui ne précise pas la raison de cette volte-face... Sous contrat jusqu'en juin 2024 au HAC, Richardson demeure très convoité en Ligue 1.

RC Strasbourg : une offre à venir pour Deminguet ?

Ecarté par le SM Caen car sur le départ à un an de la fin de son contrat (2023), Jessy Deminguet (24 ans) est toujours bloqué en Normandie. Un temps intéressés, le LOSC ou encore le Toulouse FC ne sont finalement pas passés à l'action pour le natif de Lisieux qui pourrait néanmoins débarquer... au RC Strasbourg. En effet, d'après L'Equipe, le club alsacien transmettra une offre au Stade Malherbe en cas de départ de l'un de ses milieux. Le quotidien sportif rappelle qu'Ibrahima Sissoko est pisté par les anglais de Southampton.

L'AS Monaco a tenté le coup pour Eric Bailly (Man Utd)

Si Eric Bailly (Manchester United, 28 ans) a donné sa priorité à l'OM sur ce Mercato d'été, le défenseur central ivoirien avait été approché par un autre club de Ligue 1. Comme le rapporte L'Equipe, l'AS Monaco avait tenté sa chance pour l'ancien roc de Villarreal en proposant un prêt payant de 1,5 M€ avec une option d'achat de 10 M€. Offre refusée par les Red Devils. Problème : l'OM ne peut pas vraiment faire mieux que le club de la Principauté...

MHSC : Mavididi pourrait rester, un départ surprise de Wahi ?

Si le départ annoncé de Stephy Mavididi est en stand-by au MHSC, faute d'offres intéressantes (d'après 90football), le site Allez-Paillade annonce que l'Anglais pourrait finalement rester... Et ouvrir indirectement la porte à un départ d'Elye Wahi. Valorisé à plus de 20 M€ par Montpellier, l'attaquant de 19 ans fait l'objet de « prises de renseignements » de plus en plus fréquentes.

« Si le MHSC n’a pas un besoin vital de vendre pour équilibrer ses comptes durant cet exercice, une rentrée d’argent permettrait malgré tout de manœuvrer plus tranquillement et d’envisager un dernier coup (ou deux) durant ce mercato. À ce jour, toujours selon nos informations, il n’y a qu’Elye Wahi qui pourrait offrir ces possibilités », écrit le site internet spécialisé dans le MHSC.

Le Stade Brestois ouvre (aussi) son loft !

A l'instar du PSG, le Stade Brestois tient son loft. En effet, Ouest-France rapporte que Michel Der Zakarian a choisi d'écarter Rafiki Saïd (22 ans) et Romain Philippoteaux (34 ans) du groupe professionnel afin de les pousser à retrouver un club. Les deux hommes s'entraînent dès à présent avec l'équipe réserve de Bruno Grougi (N3).

Toulouse FC : Bucarest bloque Malcom Edjouma

Cible du Téfécé, Malcom Edjouma (milieu, 26 ans) ne quittera pas facilement le FC Steaua Bucarest. Si les Violets avaient prévus une enveloppe de 2-2,5 M€ pour le recrutement d'un milieu supplémentaire, le président du club roumain Gigi Becali a fait savoir au quotidien local AS que ce ne serait pas suffisant : « Payez la clause de 5 M€ ! Je ne le laisse pas partir, mais il a une clause de 5 M€ ».

AJ Auxerre : Charbonnier blessé longue durée

Sorti à la mi-temps contre Angers (2-2) dimanche, Gaëtan Charbonnier (33 ans) souffre d'une fissure à un tibia. « On va le laisser en paix, ça sera plus long que prévu », a déclaré Jean-Marc Furlan en conférence de presse. Charbonnier, meilleur buteur de l'AJ Auxerre la saison dernière en Ligue 2 (17 réalisations) et qui a marqué en ouverture du championnat à Lille (1-4), pourrait être absent au moins quatre semaines, délai classique pour ce type de blessure.

Clermont : le contrat de Billong bientôt résilié ?

Resté sur le banc lors des deux premières journées de L1, Jean-Claude Billong n'est pas sûr de porter à nouveau le maillot de Clermont. Selon L’Équipe, le club auvergnat serait prêt à résilier la dernière année de contrat du défenseur central de 28 ans, qui aurait amorcé des discussions avec Bournemouth, promu cet été en Premier League.

Stade de Reims : Faes parti pour rester

Malgré de nombreux contacts en début de mercato et des envies d découvrir de nouveaux horizons, notamment en Premier League, Wouet Faes ne devrait pas bouger cet été. Dans son édition du jour, L’Union confirme que le défenseur central n’ira pas au Torino et serait même est parti pour rester en Champagne d’ici au 1er septembre.

Girondins : Guion calme la fougue des jeunes

Conscient que le Ligue 2 n’est pas une é division laboratoire », afin des matches au couteau tous les week-ends, David Guion a prévu les jeunes qu’il n’aurait que peu de temps de jeu cette saison. « Cela ne s’est jamais vu d’avoir une équipe aussi jeune et de commencer une saison sans aucun renfort, a-t-il rappelé dans des propos relayés par Girondins4Ever. Nos 19 concurrents se sont renforcés donc tous ces jeunes ça ne peut pas durer, c’est impossible. C’est très bien, il y en a quelques uns qui se révèlent, on voit que ça a bien travaillé au centre de formation. On voit que ce sont des garçons qui écoutent donc c’est de bonne augure en effet pour la suite mais c’est impossible de continuer avec cette équipe là. » Le message est clair.