Un attaquant de Nice visé en L1, Paulo Sousa prépare un sale coup à Bordeaux, Troyes tient son coach !

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

OGC Nice : Claude-Maurice dans le viseur d'un club de L1 !

D'après Le Télégramme, Lorient réfléchit à un prêt de son ancien ailier Alexis Claude-Maurice, qui n'entre pas dans les plans immédiats de Christophe Galtier à l'OGC Nice. Les Merlus ne sont toutefois pas seuls sur les rangs en France et il faudra également compter sur le paramètre économique. Même si la base d'un prêt, Lorient doit d'abord faire une place dans son effectif pour accueillir Claude-Maurice. Le nom d'Adrian Grbic est le premier cité parmi les candidats au départ dans le secteur offensif.

Philippe Clement bouleverse déjà le staff de l'AS Monaco

Attendu comme le successeur de Niko Kovac, officiellement démis de ses fonctions hier soir, Philippe Clement (46 ans) ne débarquera pas seul à l'AS Monaco. En effet, selon Het Laatste Nieuws, le technicien belge va débarquer du Club Bruges accompagné de trois assistants : Johan Van Rumst et Jonas Ivens (adjoints), et Frédéric De Boever (gardiens). D'après RMC Sport, Clement est attendu à Quevilly-Rouen ce dimanche pour assister au match de Coupe de France de sa nouvelle équipe. Une équipe qui sera dirigée par Stéphane Nado, entraîneur de la N2. Dans son édition du jour, L'Equipe revient également sur les adieux déchirant de Niko Kovac au lendemain de son éviction officielle. Très digne, le Croate aurait retourné le vestiaire en faisant preuve d'autocritique quant à son limogeage surprise.

Girondins : Paulo Sousa prépare un vilain tour avec Otavio

Alors que L'Equipe faisait état hier d'une offre d'un club d'Arabie Saoudite pour Otavio, offre mise de côté par les Girondins de Bordeaux, une autre menace se profile pour le milieu de terrain brésilien, en fin de contrat en juin prochain. En effet, comme le rapporte le spécialiste Mercato Nicolo Schira, Paulo Sousa, ex-coach bordelais passé par la sélection de Pologne et désormais à Flamengo, souhaite rapatrier son ancien lieutenant dans le Brasileiro.

RC Strasbourg : des Alsaciens sans défense et sans coach à Montpellier

Ce dimanche, Strasbourg se déplace à Montpellier pour son 16e de finale de Coupe de France. Le club alsacien est d'ailleurs très diminué dans le secteur défensif puisque Gerzino Nyamsi, Anthony Caci, Maxime Le Marchand (dos) et Jean-Eudes Aholou (Covid) ne sont pas dans le groupe. Julien Stéphan, également touché par le coronavirus, n'a pas fait le déplacement dans l'Hérault.

Bruno Irles futur coach de Troyes, ça prend forme !

Comme nous vous l'indiquions hier, l'ESTAC songe sérieusement à Bruno Irles (Quevilly-Rouen Métropole) pour remplacer Laurent Batlles. D'après L'Equipe, l'ancien joueur de l'AS Monaco est même vu comme une priorité, lui qui a déjà signifié aux dirigeants normands sa volonté de signer en Ligue 1 dans l'Aube. Alors que les négociations viennent tout juste de démarrer entre Troyes et QRM, le quotidien sportif annonce une issue favorable possible dès le début de semaine prochaine, le deal entre les clubs serait proche d'être conclu pour une somme comprise entre 400 000 et 700 000€. En attendant, Bruno Irles dirigera bel et bien son dernier match avec Quevilly ce dimanche (18h30) face à Monaco.