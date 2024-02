Bourigeaud cambriolé, un cador déboule sur Ghisolfi (Nice), Villarreal cible un Merlu

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice : Liverpool a des vues sur Florent Ghisolfi

A l’instar de Jürgen Klopp, Jörg Shmadtke, le directeur sportif de Liverpool, a aussi annoncé son départ des Reds. Si l’on en croit The Athletic, il pourrait être remplacé par le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi. Arrivé en 2022 en provenance du RC Lens, le dirigeant de 38 ans jouit d’une cote élevée sur le marché des dirigeants. Reste à savoir si Ineos laissera filer son « DS » à un club rival de son Manchester United ?

FC Lorient : Ponceau a la cote en Liga

Auteur d’une saison plutôt honnête avec le FC Lorient (21 apparitions, 2 buts, 1 passe décisive), Julien Ponceau (23 ans) commence à intéresser du beau monde en Liga. Selon Foot Mercato, Villarreal s’est ajouté à la longue liste de clubs de Liga (Celta Vigo, Rayo Vallecano, Bétis Séville) intéressés par l’ailier des Merlus.

Mais aussi...

Montpellier : un attaquant camerounais va signer

S’il était censé arriver au MHSC dès ses 18 ans en janvier 2023, l’attaquant camerounais Glenn Ngosso (19 ans) va enfin pouvoir devenir un joueur du club héraultais l’été prochain. En effet, des problèmes administratifs avaient contraint l’attaquant formé à l’Académie de Douala et ramené par Henri Bedimo à faire un crochet par la D2 émiratie. D’après le média camerounais La Tannière, relayée par Allez-Paillade, tout est désormais résolu pour que Ngosso débarque enfin en France.

Girondins : le capitaine de Bordeaux évoque la possible vente du club

Présent en conférence de presse, le capitaine des Girondins de Bordeaux Yoann Barbet a expliqué ne rien savoir de la possible vente du club aquitain par Gérard Lopez : « On vit les choses comme vous. Vous avez, je pense, plus d'informations que nous. On essaye de se focaliser sur le terrain même si on voit ce qui se passe sur les réseaux et dans les journaux. La seule chose qu'on peut faire c'est de se focaliser sur le terrain. Est-ce que le président sera encore là cet été ? Est qu'il va vendre entièrement ? Est-ce qu'il va vendre une partie ? Il n'y a que lui qui sait . Nous, ce qui nous préoccupe c'est d'arriver au moins dans ce top 5 et après on verra qu'il se passera. On ne contrôle rien et on n'a pas notre mot à dire ». Santiago Cucci et Michaël Benabou porteraient un projet de reprise américain selon Sud-Ouest.

Stade Rennais : l'analyse de Riolo après Milan, Bourigeaux cambriolé

Daniel Riolo a livré son analyse de l’élimination du Stade Rennais en 16es de finale de la Ligue Europa contre l’AC Milan hier au Roazhon Park (3-2, 0-3). Le polémiste n’est pas d’accord avec Julien Stéphan quand il affirme que le club breton a sans doute livré le meilleur math européen de son Histoire. « Quand à l'aller tu as pris 3-0, au retour tu ne peux pas estimer que l'adversaire joue comme s'il devait absolument gagner le match », a-t-il résumé au micro de RMC Sport.

Par ailleurs, Benjamin Bourigeaud, auteur d'un triplé pendant ce même match, a vu son domicile cambriolé hier soir. France Bleu précise qu’il n'y avait personne au domicile du joueur quand les faits ont eu lieu et qu’on ne connait pas le montant du préjudice pour sa famille. Bourigeaud doit déposer plainte dans les prochaines heures.

Et enfin...

Clermont : Bichard futur entraîneur ?

Selon L’Équipe, Sébastien Bichard pourrait bien être le prochain entraîneur de Clermont Foot. En quête d’un remplaçant à Pascal Gastien, les dirigeants clermontois auraient multiplié les pistes ces dernières semaines avec l’objectif de recruter un homme avec une idée de jeu définie à même de poser un regard neuf sur le projet clermontois. Entraîneur adjoint d’Habib Beye au Red Star (N) depuis l’été dernier, Bichard est perçu comme un technicien très créatif et jouit d’une très solide réputation dans le milieu.

Titulaire d’une licence pro UEFA, cet ancien joueur de 40 ans serait séduit par l’opportunité de rejoindre un club de l’élite en tant que numéro 1 dès maintenant, mais le Red Star, lancé dans son projet de montée en Ligue 2 (et actuellement en tête de National), serait très attaché à son adjoint. Des discussions autour d’une compensation financière ont été lancées depuis plusieurs jours.

Toulouse : Novell heureux après Benfica

Éliminé par Benfica (0-0, 1-2) en 16es de finale de la Ligue Europa, Toulouse gardera malgré tout un bon souvenir de sa campagne européenne cette saison. « C’est un sentiment étrange, parce que nous sommes heureux, confie Carles Martinez Novell. On dit ça normalement quand on est qualifiés mais après ce genre de match, on aurait aimé avoir plus. Je suis très fier de notre travail, je l’ai dit à l’équipe. Malheureusement, nous n’avons pas marqué et pas gagné. Ce qu’il a manqué ? Juste un but. On a très bien commencé mais au niveau mental, quand tu perds deux joueurs aussi importants (Moussa Diarra et Mikkel Desler blessés en première période) en cinq minutes, c’est difficile. Malgré tout, notre deuxième mi-temps est parfaite. On doit juste encore progresser devant le but. On doit se servir de ce match pour nous dire qu’on est capables. On doit continuer à y croire pour le futur. »

Montpellier HSC : Der Zakarian aime ses joueurs

Dans un entretien à Midi Libre, Michel Der Zakarian a expliqué sa méthode et son amour pour ses joueurs malgré sa réputation de vieil ours mal léché. « J’ai un visage dur, mais j’ai toujours aimé mes joueurs. Je suis exigeant, je leur demande d’être professionnels dans ce qu’ils entreprennent, que ce soit les jours de match ou dans le travail quotidien, a-t-il expliqué avant de prendre la défense d’Akor Adams. Il passe une mauvaise période en ce moment. Et on voulait le faire souffler un petit peu et associer Arnaud Nordin et Mousa Tamari. Leur début de match a été très bon. »

