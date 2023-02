Un deal OL - Clermont a capoté, Fonte fidèle au LOSC, couac XXL à Bordeaux, 25 M€ et un Salah à Rennes !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

L'OL et Clermont ont raté un deal à cause de Courtrai Si l'on en croit Goal.com, l'OL et le Clermont Foot ont discuté d'un deal sur le dernier jour du Mercato. Les deux clubs étaient même d'accord pour que les Gones récupèrent leur promesse Habib Keita (actuellement prêté en Belgique à Courtrai) pour l'envoyer en Auvergne... Sauf que le club de Jupiler League a bloqué le retour de prêt faute d'avoir trouvé un remplaçant au milieu rhodanien. C'est balot ! Girondins : les malheurs d'Admar Lopes dans sa quête de la perle rare Si les Girondins pensaient bel et bien faire un coup de dernière minute sur le Mercato en remplaçant Alberth Elis par une piste offensive restée secrète, le deal n'a pu se faire pour une raison des plus originale. En effet, Ouest-France explique qu'Admar Lopes s'était déplacé hier dans le but de discuter avec les dirigeants du club doit il souhaitait faire venir l'attaquant.. Sauf que le directeur sportif de Bordeaux n'est jamais arrivé à bon port, se faisant voler son sac avec papiers et ordinateur sur le trajet. C'est ballot aussi ! LOSC : Fonte veut rester à Lille Interrogé dans L'Équipe, José Fonte a martelé sa fidélité envers le club nordiste, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. « Ma relation avec le président et le coach est excellente. Je ne suis pas inquiet. Je sens que le président apprécie ce que j’apporte. Si on continue comme ça, il n’y a aucune raison pour ne pas prolonger », a-t-il clarifié. En réflexion sur son après-carrière, avec la volonté claire de « rester connecté avec le foot, de voir les joueurs progresser, apporter (son) expérience. » Stade Rennais : Sulemana transféré à Southampton C'est officiel depuis 2 heures du matin : Kamaldeen Sulemana s’engage avec Southampton contre 25M€ + bonus. Il quitte Rennes après 1 an et demi au club, 47 matchs, 6 buts et 4 passes décisives. Au rayon des arrivées, l'international espoir marocain Ibrahim Salah a signé jusqu'en 2027. [PROS]



Après une saison et demie en Rouge et Noir, Kamaldeen Sulemana s’est engagé avec le @SouthamptonFC. 🤝



Bonne continuation Kamal' ! 👊 pic.twitter.com/Ub0hG8b9KS — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 1, 2023

Clermont : encore sans Gastien et Gonalons à Lille

Invaincu en 2023 en Ligue 1, le Clermont Foot entame un copieux programme avec un déplacement à Lille avant de défier Monaco, l’OM puis Rennes. Après leur match nul frustrant, dimanche, face à Nantes (0-0), les Clermontois savent qu’ils devront se montrer plus efficaces. Pascal Gastien, l’entraîneur, pense ses hommes capables de piéger les Lillois : « On peut aussi créer quelques exploits, ça nous est déjà arrivé et on est capables de mettre en difficulté pas mal d’équipes », a-t-il rappelé. Comme face aux Canaris, le CF63 sera privé de Johan Gastien (mollet), Maxime Gonalons (ischios) et Jérémie Bela (psoas).

AJ Auxerre : M’Baye Niang a fait un rêve

Interrogé dans L’Équipe, M’Baye Niang aimerait que la pancarte collée dans son dos de joueur instable parte enfin en fumée. « Oui, ça serait ma plus grande fierté. De dire que le mec qu’on a catalogué, certes il en a fait quand il était jeune, mais que c’est une tout autre personne, explique-t-il . C’est de retourner la face, que les gens disent : “En fait M’Baye Niang, c’est lui, c’est ce mec qu’on voit aujourd’hui.” La face commence à tourner. Ce n’est pas totalement comme je le voudrais, mais certaines personnes commencent à voir que j’ai grandi. Mais faire changer d’avis tout le monde, c’est impossible. »

Girondins : Guion accuse le coup après la défaite contre Le Havre

battus par Le Havre hier au Matmut Atlantique (1-2), les Girondins de Bordeaux ont vu le FC Sochaux les dépasser à la deuxième place du classement de L2. Forcément, David Guion est déçu. « C’est une grosse déception, pestait l’entraîneur bordelais en conférence de presse. En seconde période, c’était une attaque-défense, et malheureusement on n’a pas eu ce geste juste qui nous aurait permis au moins de prendre l’avantage. »

FC Lorient : option d’achat à 4 M€ pour Kari (PSG)

Le FC Lorient s’est fait prêter le jeune milieu de terrain du PSG Ayman Kari par le PSG, jusqu’en fin de saison. Selon L’Équipe, l’option d’achat est de 4 millions d’euros.

Le Melting-clubs du 1 février Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.

