Un départ au Stade Rennais, Sakai (ex-OM) suivi par le MHSC, le LOSC bouge pour Deminguet, Djiku parti pour rester à Strasbourg

Stade Rennais : Bonet file au Red Star

Décrit comme un futur crack à ses débuts à 16 ans au Stade Rennais, Pépé Bonet (19 ans) va être contraint de prendre les chemins de traverse pour réussir sa carrière. En fin de contrat en Bretagne, le jeune gardien s'est engagé mercredi avec le Red Star (National 1), propriété du fond d'investissements américain 777 Partners.

Girondins : Ricardo Mangas au rebond en Série A ?

Non conservé par les Girondins de Bordeaux à l'issue de son prêt avec option d'achat (1 M€), Ricardo Mangas (Boavista, 24 ans) pourrait rebondir en Italie. En effet, selon Foot Mercato, la Salernitana (Série A italienne) aurait l'ambition de le faire venir. D'après O Jogo, des clubs français et belges sont aussi sur le dossier.

David Guion officiellement prolongé à Bordeaux

C'était acté depuis plusieurs semaines déjà mais c'est désormais officiel : David Guion a prolongé aux Girondins jusqu'en juin 2023.

Le Club et David Guion ont trouvé un accord pour poursuivre l’aventure.



L’entraîneur a signé un contrat d’une saison (juin 2023) 🔵⚪



➡ https://t.co/Dz3IYI5kCn pic.twitter.com/z6vkVbnmfj — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 23, 2022

… Et Jimmy Briand s'en va !

S'il devait initialement prolonger son contrat aux Girondins de Bordeaux, Jimmy Briand (36 ans) se retrouve finalement sur le marché du fait du volte-face du club aquitain, relégué administrativement en National 1 et obligé de faire des économies.

Sur les réseaux sociaux, l'ancien Rennais, Lyonnais et Guingampais a confirmé son départ : « C’est avec une certaine déception que je vous annonce que le club (le coach) ne souhaite pas me prolonger comme joueur. Comme toujours durant les quatre saisons passées aux Girondins, je me plie aux décisions et aux choix sans faire de vagues ».

LOSC, Toulouse FC, RC Strasbourg, Stade Brestois : la bataille Deminguet est lancée !

Capitaine du SM Caen, Jessy Deminguet (24 ans) devrait bel et bien évoluer dans l'élite la saison prochaine. Dans un entretien à Ouest-France, le président du club normand Pierre-Antoine Capton a confirmé le départ du milieu de terrain :

« Jessy Deminguet était extrêmement important pour le Stade Malherbe, et il arrive dans sa dernière année de contrat. On l’avait rencontré à Paris au mois de mai, pour lui faire une très belle proposition, pour lui montrer à quel point le club tenait à lui. Il est parti en vacances, et il nous a fait un retour il y a une dizaine de jours pour dire qu’il voulait partir, qu’il était sollicité par d’autres clubs et que son choix était fait. Que ce n’était ni une question de contrat, ni d’argent, mais qu’il voulait passer à autre chose. »

D'après le média local, Toulouse et Lille sont en pole position pour l’accueillir même si Strasbourg, Brest et deux clubs allemands (Fribourg, Augsbourg ?) n'ont pas dit leur dernier mot.

RC Strasbourg : Senaya prolonge d’un an et va garder Djiku ?

Le jeune latéral droit du RC Strabourg, Martin Senaya (21 ans), prêté la saison dernière à Sochaux en Ligue 2, a officiellement prolongé son contrat d’une saison avec le club alsacien. Il est maintenant lié aux Strasbourgeois jusqu’en juin 2025. Par ailleurs, le défenseur central ghanéen Alexander Djiku, courtisé par le FC Séville, pourrait décider de rester au Racing, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. En effet, il ne voudrait pas prendre le risque de changer de club et de perdre sa place à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

🖊️ #ProlongationRCSA | Le Racing et @marvin_senaya2 se sont mis d'accord pour une prolongation de contrat d'un an.



Le latéral droit est désormais sous contrat jusqu'en juin 2025 ⤵️#RacingMutestAcadémie — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 22, 2022

SCO Angers : Anthony Mandrea file en Ligue 2 (officiel)

En fin de contrat au SCO Angers, Anthony Mandréa (26 ans) a bel et bien choisi de rejoindre le tandem Stéphane Moulin - Olivier Pickeu au SM Caen (Ligue 2). Sa signature a été officialisée ce matin.

Montpellier sur un ancien chouchou du Vélodrome

C'est un Clasico qui se profile pour le poste de latéral droit à Montpellier la saison prochaine. En effet, les Héraultais lorgnent l'ancien Parisien Serge Aurier et l'ex-Marseillais Hiroki Sakai ! A 32 ans, le Japonais est retourné au pays l'été dernier après cinq saisons en France au cours desquelles il était devenu le chouchou du Vélodrome, notamment après son but contre le RB Leipzig en quarts de finale retour de l'Europa League 2018 (5-2), le jour de son anniversaire. Encore sous contrat pour un an avec les Urawa Red Diamonds, il vaudrait moins de 3,5 M€.

Un attaquant de la Juventus dans le viseur de Clermont

Clermont a démarré son marché estival pied au plancher. Et il pourrait frapper un gros coup dans les prochains jours. En effet, le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi annonce que les Auvergnats lorgne l'attaquant Giacomo Vrioni (23 ans), né en Italie mais de nationalité sportive albanaise. Sous contrat avec la Juventus Turin, il a été prêté au WSG Tirol la saison passée, avec qui il a inscrit 17 buts (plus 4 passes décisives) en 25 matches en Première division autrichienne. Transfermarkt situe la cote du joueur à 2,5 M€. Il est sous contrat avec les Bianconeri jusqu'en 2024.

AS Monaco : une indemnité moins élevée que prévu pour Pellegri ?

Définitivement transféré au Torino, l'attaquant Pietro Pellegri s'est engagé jusqu'en 2026, avec un salaire annuel et progressif d'environ un million d'euros. Mais Ignazio Genuardi précise que l'AS Monaco ne recevra pas 6,5 M€, comme prévu lors de son prêt l'été dernier. Ce sont 4,5 M€ agrémentés de bonus qui tomberont dans les caisses du club de la Principauté.

FC Lorient : ça bouge pour Bozok et Hamel, un buteur néerlandais ciblé

Les Merlus vont dégraisser dans leur secteur offensif. Comme prévu, Umut Bozok (25 ans) – qui a fini meilleur buteur du championnat turc l'an dernier avec Kasimpasa (20 buts) – va partir. D'après Ouest-France, le FC Lorient aurait déjà reçu trois propositions de Turquie (dont Trabzonspor et Fenerbahçe) pour un transfert compris entre 2 et 3 M€. L'intéressé attend plutôt un signe de l'Espagne ou de l'Italie.

D'après Mohamed Toubache-Ter, Pierre-Yves Hamel (28 ans) est sur le départ. Après une année mitigé en prêt du côté de Clermont, l'attaquant devrait s'engager pour quatre ans avec le Paris FC (Ligue 2). Coût du transfert : 1 M€.

Enfin, le journaliste David Phelippeau (ex-20 Minutes, RMC) a annoncé sur son compte Twitter que le FCL s'intéressait aux services de l'attaquant de l'Excelsior Rotterdam Thijs Dallinga (21 ans), auteur de 32 buts et 8 passes décisives en 37 matchs de D2 hollandaise cette saison.

Stade Brestois : Lasne vers Paris

En fin de contrat au Stade Brestois, Paul Lasne (33 ans) se rapproche du Paris FC (Ligue 2). Selon Le Parisien, l'ancien milieu d'Ajaccio et Montpellier est en négociations avancées pour rejoindre le deuxième club de la Capitale.

Le Toulouse FC lorgne un gardien portugais

En quête d'un nouveau portier, le Téfécé a toujours dans l'idée de faire signer le prometteur portier norvégien de Valerenga Kjetil Haug (23 ans) mais l'espoir scandinave n'est pas la seule piste. D'après A Bola, les Violets sont aussi à l'affût pour André Ferreira (26 ans), l'actuel dernier rempart de Paços de Ferreira (D1 portugaise). Sur ce dossier, le Champion de Ligue 2 serait en concurrence avec Grenade... et l'OM.

L'AC Ajaccio vise Ali Abdi

Jessy Deminguet n'est pas le seul joueur clé du SM Caen qui pourrait partir cet été. En effet, l'AC Ajaccio, promu en Ligue 1 et qui a déjà fait signer les expérimentés Thomas Mangani (SCO Angers) et Romain Hamouma (ASSE), négocie activement pour récupérer Ali Abdi (28 ans) à un an de la fin de son contrat. Selon L'Equipe, le club insulaire fait le forcing pour récupérer l'arrière-gauche tunisien (30 matchs, 2 buts, 5 passes décisives en L2).

Pour résumer Si But Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique - de la Ligue 1.

Adrien Deschepper

Rédacteur