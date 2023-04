Fonseca a sanctionné ses joueurs, un départ se profile à Rennes, coups durs à Nice

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

LOSC : Fonseca a sanctionné ses joueurs après Angers Suite à la défaite samedi dernier de son équipe sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue 1, le SCO d'Angers (1-0), l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, aurait supprimé cette semaine les jours de repos de ses joueurs, d'après le journal L'Equipe. LOSC : Ismaïly de retour à l'entraînement ! Victime d'une élongation musculaire de la cuisse gauche lors de la victoire face au Stade Rennais (3-1), le 4 février dernier, le latéral gauche du LOSC, Ismaïly, se rapproche d'un retour sur les terrains. Comme on peut le voir sur les photos publiées par le club lillois sur ses réseaux sociaux, le Brésilien a fait son retour ce mardi à l'entraînement collectif des Dogues.

Ligue 1 : les nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars

L’UNFP a dévoilé ce mardi le nom des trois nominés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 du mois de mars. On y retrouve Loïs Openda (RC Lens), Folarin Balogun (Stade de Reims) et Elye Wahi (Montpellier). L’un d’entre eux succédera à Kylian Mbappé (PSG), sacré au mois de février.



Stade Rennais : Alemdar se dirige vers un prêt

D'après les informations de Stade Rennais Online, Dogan Alemdar, doublure de Steve Mandanda au Stade Rennais, pourrait être prêté la saison prochaine afin d'emmagasiner du temps de jeu. Pour rappel, le gardien turc est arrivé à l'été 2021 à Rennes en provenance de Kayserispor.

OGC Nice : trois absents pour le déplacement à Bâle

Alors que l’OGC Nice se déplace ce jeudi (21h) sur la pelouse de Bâle, en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, trois Aiglons ne devraient pas faire le déplacement en Suisse, selon les informations de L’Équipe. Il s’agirait de Youcef Atal, Jordan Lotomba et Sofiane Diop, tous trois blessés.

AS Monaco : Diatta s'exprime sur la course au podium

Alors que l'AS Monaco pointe à la quatrième place à huit journées de la fin du championnat, l'ailier droit de l'ASM, Krépin Diatta, s'est exprimé sur la course au podium après le match nul concédé dimanche dernier face au FC Nantes (2-2). "Le top 3 est-il encore accessible ? Bien sûr ! Il faut se battre jusqu’à la fin comme je l’ai dit, il reste huit journées et beaucoup de points en jeu. Il faut y croire, car nous avons l’équipe pour le faire. On doit juste gommer certaines erreurs. Aujourd’hui (dimanche), nous n’avons pas fait un mauvais match, malheureusement cela n’a pas suffit pour prendre les trois points. Il faut maintenant se concentrer sur les prochaines rencontres, à commencer par la réception de Lorient."

RC Strasbourg : Le Marchand de retour contre Ajaccio ?

Victime d’une entorse à la cheville droite début mars à l’entraînement, le défenseur central du RC Strasbourg, Maxime Le Marchand, a fait son retour ce mardi à l'entraînement collectif. L'ancien joueur de l'OGC Nice "a de grandes chances" de faire son retour lors de la réception ce dimanche (15h) de l'AC Ajaccio, selon les dires de son coach, Frédéric Antonetti.

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Fabien Chorlet

Rédacteur