Un départ XXL au LOSC, coup dur pour Dolberg, Bordeaux fixé sur son sort, un banc pour Furlan ?

OGC Nice : ça se complique pour Dolberg Devenu un boulet de l’OGC Nice depuis la saison dernière, Kasper Dolberg a déjà du mal à trouver une porte de sortie cet été. Selon Sacha Tavolieri, la porte d’Anderlecht s’est refermée pour l’attaquant danois. « Alors qu’il en avait été question ces derniers jours, la piste Kasper Dolberg ne devrait finalement pas être poursuivie par le Sporting d’Anderlecht car jugée « trop cher » par le RSCA qui ne peut s’aligner sur ses prétentions salariales », a tweeté le correspondant de RMC Sport en Begique. Au Gym, Dolberg émarge à quelque 250 000 euros par mois. 🟣❌🇩🇰Alors qu’il en avait été question ces derniers jours, la piste Kasper #Dolberg ne devrait finalement pas être poursuivie par le Sporting d’#Anderlecht car jugée « trop cher » par le #RSCA qui ne peut s’aligner sur ses prétentions salariales (~250K€/mois). #OGCNice #mercato pic.twitter.com/AogTSAB9Dn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 11, 2023

LOSC : André Gomes a fait ses adieux

Comme cela était pressenti depuis quelques jours, André Gomes a quitté le LOSC après une saison en prêt en provenance d’Everton. Si le club nordiste avait émis le souhait de le conserver, le milieu de terrain portugais va rentrer chez les Toffees après avoir mené les Dogues en Ligue Europa Conférence. « Cette saison a été longue et complexe. Nous aurions aimé terminer à une meilleure place, mais cela n’a pas été possible. Participer aux compétitions européennes la saison prochaine était notre priorité et nous avons atteint notre but ! Félicitations à tous pour le travail et le soutien tout au long de cette saison, a-t-il commenté sur Instagram. Merci, du fond du cœur, de nous avoir fait profiter chaque jour d’un groupe de compagnons extraordinaires et d’une équipe de grande qualité. Ma famille et moi avons été très heureux et, quoi qu’il arrive, nous vous aimons et vous serez à jamais dans nos cœurs ! » Gomes aura disputé 27 matches avec le LOSC, compilant 3 buts et 2 passes décisives.

Girondins : Bordeaux fixé cet après-midi

C’est cet après-midi que la commission de discipline de la LFP doit rendre sa décision concernant l’arrêt du match de Ligue 2 entre les Girondins de Bordeaux et Rodez après 22 minutes de jeu et l’agression du buteur ruthénois Lucas Buades par un supporter girondin. Les dix membres de l’assemblée présidée par Sébastien Deneux se réuniront à 13h au siège de la LFP pour statuer sur les incidents survenus au Matmut Atlantique, à partir du rapport remis par l’instructeur en charge du dossier, ouvert lundi dernier. Plusieurs options sont sur la table : défaite sur tapis vert des locaux, match à rejouer et/ou retrait de points à l’encontre de Bordeaux. Outre les deux clubs impliqués, qui jouaient respectivement la montée en L1 pour Bordeaux et le maintien en L2 pour Rodez, cette décision sera scrutée par Metz et Annecy, dans l’attente de l’homologation du classement final du Championnat. En cas de victoire sur tapis vert du RAF, les Aveyronnais seraient maintenus et le club haut-savoyard tomberait en National.

RC Strasbourg : 4 jeunes promus

Selon L’Équipe, le RC Strasbourg profite de la fin de saison pour offrir leur premier contrat professionnel à certains des jeunes du centre de formation. Dans cette liste figurent le défenseur central Franci Bouebari (19 ans), le milieu Jordan Robinand (19 ans) et l'attaquant Lorenzo Depuidt (20 ans). Le quatrième est l'un des plus gros talents de l'académie alsacienne : Abdoul Ouattara. Avec ce milieu de 17 ans, le Racing a réussi à sécuriser un dossier qui aurait pu lui échapper ces derniers mois, lorsque le jeune Ivoirien était pisté par plusieurs clubs de Bundesliga. Ce dernier va signer trois ans à Strasbourg et devrait être progressivement intégré à l'équipe première la saison prochaine.

SM Caen : Furlan plutôt que Montanier sur le banc ?

Malgré les récentes nouvelles évoquant un intérêt pour Philippe Montanier, Sacha Tavolieri annonce que le SM Caen devrait bel et bien opter pour Jean-Marc Furlan. Selon le journaliste belge de RMC Sport, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre devrait signer dès la semaine prochaine son contrat en Normandie.

MHSC : Omeragic a signé (officiel)

Le jeune défenseur international suisse Becir Omeragic, en fin de contrat au FC Zurich, s'est engagé à Montpellier, a officialisé hier le club héraultais, au lendemain de l'ouverture du marché des transferts. « C'est un joueur de qualité dans lequel la cellule de recrutement croit beaucoup et j'espère qu'il va nous apporter un plus », a estimé le président Laurent Nicollin sur le site du MHSC. Cet athlétique défenseur (1,87 m) de 21 ans, né à Genève, a été formé au Servette avant d'être transféré en 2018 au FC Zurich, où il a depuis disputé près de 100 matches de championnat. Omeragic (4 sélections) a été retenu par l'ex-sélectionneur Vladimir Petkovic pour disputer l'Euro en 2021 et s'apprête à participer à l'Euro espoirs (21 juin - 8 juillet), où la Suisse sera opposée aux Bleuets des Montpelliérains Joris Chotard et Elye Wahi.

