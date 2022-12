Un ex chouchou de Galtier poussé dehors à Nice, Majer encore ambitieux, tensions entre Boufal et Angers

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : Pablo Rosario vers la Serie A ?

Arrivé à l'OGC Nice à l'été 2021 en provenance du PSV Eindhoven pour 6 M€, Pablo Rosario (25 ans) a été l'une des principales victimes du changement d'entraîneur avec le départ au PSG de Christophe Galtier et l'arrivée d'un Lucien Favre qui le voit davantage comme un joueur de complément (14 apparitions, 813 minutes jouées TTC).

D'après Gianluca Di Marzio (Sky Italia), le milieu néerlandais pourrait être amené à se relancer en Serie A dès cet hiver puisque la Sampdoria songe à lui pour se renforcer. Reste à savoir sur quelles bases se matérialisera l'accord, l'OGC Nice n'ayant pas prévu de brader un joueur encore sous contrat jusqu'en juin 2026 et valorisé à 7 M€...

SCO Angers : ça chauffe entre Sofiane Boufal et le club !

Si Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi s'éclatent avec le Maroc à la Coupe du Monde, on ne peut pas franchement dire que ce soit l'entente cordiale avec le SCO Angers. En effet, plus que jamais, les deux hommes ont des envies d'ailleurs, euphorisés par les appels qu'ils reçoivent depuis le début du Mondial.

Formé au SCO, Boufal a même laissé transparaître une pointe d'agacement en relayant le message d'un supporter s'étonnant sur Twitter « du peu de félicitations adressées par le club à ses deux Mondialistes ». Par la bouche de son directeur de la communication Mohamed Sifaoui, Angers a envoyé une petite pique à son meneur de jeu : « Le SCO souhaite beaucoup de succès à un enfant du club, et espère qu’il souhaitera le même succès à son club ». Le divorce guette...

RC Strasbourg : défaite en amical face au Feyenoord

A huis clos dans le stade de l'Algarve, le Racing s'est incliné face au leader de l'Eredivisie. Les hommes de Julien Fournier ont longtemps fait jeu égal avec les Néerlandais, même si ceux-ci se sont montrés supérieurs au niveau technique. L'unique but de la partie est intervenu à la 65e minute sur un coup franc direct de Mohamed Taabouni.

Voici le onze aligne par Julien Stéphan : Sels (Risser, 71e) – Pierre-Gabriel (Doukouré, 63e), Nyamsi, Perrin, Fila (Bouebari, 71e) – Prcic (Bellegarde, 78e), Diarra (Liénard, 46e), Bellegarde (Sissoko, 63e), Thomasson (Mothiba, 71e) – Diallo (Gameiro, 46e), Ajorque (Diallo, 71e).

AS Monaco : ça négocie toujours pour Nübel

Le prêt de deux ans du gardien allemand Alexander Nübel à l’AS Monaco, arrivant à son terme en juin 2023, le Bayern Munich songe à lui pour pallier la blessure de Manuel Neuer pour le reste de la saison. Sky Sport explique le club allemand est toujours en discussions avec l’SM pour le portier de 26 ans, même si d'autres solutions existent. À l'heure actuelle, il n'y a rien de plus que des échanges, surtout que le Bayern ne discute pas directement avec le gardien allemand. C'est donc un dossier qui devrait prendre du temps. Le directeur sportif du rocher, Paul Mitchell, voudrait prolonger son prêt à l'issue de la saison.

Stade Rennais, Croatie : Majer n’a pas terminé son Mondial

Bien qu’éliminée avec la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde par l’Argentine, la Croatie disputera la petite finale (samedi, 16h) contre le perdant du choc entre le Maroc et la France (20h). Lovro Majer fera tout pour rendre fier son pays : « Je ne dirais pas qu’il y avait de la fatigue. Ce penalty nous a tués, puis le deuxième but. Dans un match comme celui-ci, c’est difficile de revenir dans la partie, l’Argentine est une trop grosse équipe. Il nous reste un match, on fera tout pour prendre la troisième place. Rentrons à la maison en étant satisfaits. »