Un ex crack de Lens en L2, un Rennais en réserve, Nice bataille pour ses Ultras

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Gbamin (ex-RC Lens) vers Dunkerque ?

Sans club depuis la résiliation de son contrat à Everton cet été, Jean-Philippe Gbamin (28 ans) devrait rebondir en Ligue 2…Dans un club du Nord. Selon L’Equipe, le milieu international ivoirien, formé au RC Lens, va rejoindre l’USL Dunkerque (19ème du championnat) jusqu’à la fin de la saison. Il souhaitait se rapprocher de sa famille qui vit à Lille.

Sakho et Montpellier, c’est fini !

Hier après-midi, le MHSC et Mamadou Sakho ont confirmé la fin de leur aventure commune. Si le club héraultais a démenti les rumeurs d’une « mise à pied à titre conservatoire », évoquant plutôt une réflexion de 10 jours ayant abouti à cette séparation et remerciant le joueur pour son implication, l’ancien international tricolore est lui parti sur un communiqué, lâchant un ultime scud à son ancien entraîneur Michel Der Zakarian, la seule personne qu’il ne remercie pas. « Il faut savoir quitter la table lorsque le RESPECT n’est plus servi », a-t-il lâché.

« Il faut savoir quitter la table lorsque le RESPECT n'est plus servi » pic.twitter.com/4j7LUAIXS3 — Mamadou Sakho (@mamadousakho) November 2, 2023

L’OGC Nice saisit le CNOSF pour ses Ultras

Sanctionné d’un huis-clos partiel après l’animation de ses supporters lors d’OGC Nice – OM (1-0), le Gym a annoncé, par communiqué, sa volonté de « saisir le CNOSF afin de contester la fermeture de la partie basse de la tribune Populaire Sud ».

« Cette décision de la commission de discipline de la LFP étant exclusivement liée à l’utilisation d’engins pyrotechniques lors du match contre l’Olympique de Marseille, en particulier des pétards qui n’apportent rien à l’ambiance du match et nuisent au Club et à la grande majorité des supporters. Le Gym tient d’ailleurs à souligner la bonne tenue globale de ses supporters depuis de nombreux mois, aussi bien à l’Allianz Riviera et en déplacement, et est attaché à que ceux-ci ne soient pas stigmatisés ».

Stade Brestois : gros dégâts à Francis-Le-Blé

Alors que la tempête Ciaran a frappé la cote bretonne faisant de lourds dégâts, la toiture du stade Francis-le-Blé de Brest n’a pas été épargnée comme l’a fait savoir le club, photo à l’appui, sur X. D’autres tempêtes doivent encore frapper le Finistère en cette fin de semaine…

🙏 Le Stade Brestois souhaite témoigner tout son soutien aux habitants des communes touchées par la tempête Ciaran. ⚠ Restez encore vigilants. La tempête a été forte et a fait des dégâts aussi de notre côté, le stade Francis-Le Blé a été touché, des dégâts ont aussi été… pic.twitter.com/grM796E8TP — Stade Brestois 29 (@SB29) November 2, 2023

Mais aussi...

SCO Angers : Falouh est décédé

Le Wydad Casablanca a annoncé hier soir le décès de son latéral gauche Oussama Falouh. L’ancien défenseur d’Angers était dans le coma depuis un accident de voiture survenu il y a trois semaines. Le joueur de 24 ans était revenu au pays cet été après avoir passé un peu moins de trois ans au SCO. Après avoir évolué en équipe réserve, il avait été prêté à Avranches (National) jusqu’en juin dernier et n’aura jamais eu sa chance en Ligue 1.

Stade Rennais : Salah envoyé en réserve !

Ibrahim Salah a été sanctionné par le Stade Rennais après avoir séché le travail compensatoire destiné à ceux qui avaient peu ou pas joué dimanche. L’attaquant manquera donc le match à Nice dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (20h45). À l'origine de cet écart de comportement : une frustration liée à la nouvelle contre-performance des Bretons mais aussi à son faible temps de jeu. Meilleur buteur du club cette saison (3 buts), l'attaquant de 22 ans n'était entré qu'à la 81e minute contre le RC Strasbourg. D’après L’Équipe, il a pu échanger en début de semaine avec Bruno Genesio qui a estimé que l'attitude de son joueur, exemplaire depuis son arrivée en janvier, méritait une sanction. Par ailleurs, le coach du SRFC pourra compter sur Enzo Le Fée, qui a repris l'entraînement collectif un jour plus tôt que prévu, à la suite de l'entorse à une cheville dont il avait été victime face au Panathinaïkos (2-1) en Ligue Europa le 26 octobre. Amoindri en fin de match contre Strasbourg, Nemanja Matic n'est pas encore certain d'enchaîner. La question d'une première titularisation cette saison de Martin Terrier pourrait se poser.

Montpellier HSC : Savanier fan de Rongier (OM)

Pour Téji Savanier, le joueur le plus sous-coté de Ligue 1 se nomme Valentin Rongier. « De Nantes à Marseille, il a fait d’énormes progrès, a expliqué le maître à jouer du MHSC à Prime Vidéo. Parmi les joueurs qui sont appelés en équipe de France, pour moi, il mérite d’y être. C’est un très bon joueur que ce soit techniquement ou tactiquement. Il fait des passes qui cassent des lignes, c’est énorme. C’est un joueur sous-coté, on ne parle pas assez de lui. »

Et enfin...

ASSE, Stade de Reims : Oscar Garcia à Louvain (officiel)

Oscar Garcia vient de rejoindre officiellement l'Oud Heverlee Louvain, classé à la 13ème place de la Jupiter Pro League. Cela fait un an (octobre 2022) qu'Oscar Garcia avait été démis de ses fonctions au Stade de Reims, avant de subir un drame familial avec le décès de sa fille. Ce sera donc son 9ème club, après Maccabi Tel-Aviv, Brighton & Hove, Watford FC, RB Salzbourg, ASSE, Olympiakos, Celta Vigo et Stade de Reims.

Stade de Reims : Abdelhamid se voit bien finir à Reims

Après avoir exposé les objectifs du Stade de Reims, avec une possible place européenne en ligne de mire, Yunis Abdelhamid a expliqué qu’il pourrait finir sa carrière en Champagne. « Je vois le club évoluer dans les infrastructures et le recrutement, a-t-il expliqué à L’Équipe. Pour moi, c’est une bonne chose parce que j’évolue en même temps que le club. Je suis très heureux. En prenant du plaisir et avec de plus en plus d’ambitions, bien sûr que je me vois très bien finir ma carrière ici à Reims. »

🔴⚪️ Le capitaine du Stade de Reims [ Yunis Abdelhamid ] était l’invité ce jeudi de L’Equipe de Choc



Il se voit très bien finir sa carrière à Reims [ avec une prolongation à venir 🤫 ]



pic.twitter.com/txrcbbtflK — Reims VDT (@reimsvdt) November 3, 2023

Podcast Men's Up Life