Un ex du PSG met le feu à Nice, ça bouge à Bordeaux, Fofana (RC Lens) n’ira pas à Rennes

OGC Nice : l’agent de Bulka vide son sac

Yvan Le Mée, agent de Marcin Bulka, a pesté contre l’arrivée de Kasper Schmeichel en provenance de Leicester cet été. « La surprise était là. On avait discuté avec Galtier et Fournier, et, Marcin devait être titulaire ou prendre un gardien d’expérience, mais se partager le temps de jeu. Et évidemment avec l’arrivée et l’investissement qu’a fait le club sur Schmeichel, ça se complique un petit peu, a-t-il soufflé sur la chaîne L’Équipe. On a discuté avec Ineos et les nouveaux dirigeants, ils voient Marcin comme le n°1 à terme, parce que c’est un joueur de talent qui a fait Chelsea et PSG. Mais la problématique, c’est que le garçon a envie de jouer évidemment dès cette année. Et ce sont les discussions que nous avons eu avec les dirigeants, uniquement il y a quelques semaines. La difficulté aujourd’hui c’est que si nous n’avions pas levé l’option à Nice, on aurait pu être n°2 au Paris Saint-Germain. C’est la discussion que nous avons eu avec les dirigeants du PSG avant la levée de l’option. Nous avons levé cette option à Nice, parce que nous avions l’assurance, même s’il ne faut rien assurer dans le football… Nous allons nous retrouver n°2 à Nice alors qu’il aurait pu le faire dans le même cadre à Paris. Après au club d’être intelligent et au coach de partager le temps de jeu cette année. »

AS Monaco : Volland se pose des questions

Cette saison, il n’y aura pas de temps de jeu satisfaisant pour tout le monde, même avec la Ligue Europa et Kevin Volland s’en est déjà aperçu. Selon L’Équipe, un retour en Bundesliga est ainsi envisagé par l’international allemand et d’autres attaquants peuvent écouter des offres comme Myron Boadu. Apparu lors des matches de préparation, l’attaquant Eric Ayiah (22 ans) va d'ailleurs être prêté à Rio Ave (Portugal). Le latéral gauche Antonio Barreca (27 ans) a, lui, résilié son contrat qui expirait en 2023 et va s’engager avec Cagliari.

Girondins : encore deux départs à Bordeaux ?

Hwang Ui-jo va, sauf problème de dernière minute, s’engager pour trois ans avec Nottingham Forest avant d’être prêté dans la foulée à l’Olympiakos. L’international sud-coréen (29 ans) est attendu en Angleterre aujourd’hui pour passer sa visite médicale. Le montant de l’indemnité de transfert pour Bordeaux (L2) s’élève à 4 M€ (plus 1 M€ de bonus). Dans le viseur de l’AC Milan avec lequel il s’est déjà mis d’accord, Junior Onana pourrait être fixé très vite sur sa future destination. Selon L’Équipe, un nouveau rendez-vous était programmé hier entre les dirigeants bordelais et leurs homologues milanais pour tenter de décanter la situation. Bordeaux réclamerait 6 M€ plus 1 M€ de bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente pour céder son international camerounais (22 ans, sous contrat jusqu’en 2026). « On ne s’est pas mis d’accord mais on n’est pas loin », souffle un proche du dossier. En Italie, Monza et la Cremonese, notamment, font toujours partie des clubs intéressés.

RC Strasbourg : Ajorque et Djiku devraient rester

Ludovic Ajorque était annoncé partant puisqu’il avait lui-même demandé au RC Strasbourg de s’en aller, quatre ans après son arrivée. Un temps proche du LOSC, l’attaquant de 28 ans a vu Paulo Fonseca lui préférer Mohamed Bayo et il a refusé une offre de Burnley. Ses autres prétendants n’ont pas proposé les 12 M€ que le RCSA attend ou ne sont jamais passés à l’action. Dans ces conditions, Ajorque devrait rester au Racing, où il est sous contrat jusqu’en 2024, tout comme le défenseur Alexander Djiku.

Stade Brestois : Slimani a signé

Islam Slimani est arrivé en Bretagne pour passer sa visite médicale et signer son contrat, qui porte sur deux ans. L’attaquant international algérien (34 ans) a été libéré de sa dernière année par le Sporting Portugal. Par ailleurs, Franck Honorat ne devrait pas rejoindre Mönchengladbach, dont les dirigeants sont venus à Paris cette semaine pour tenter de finaliser son arrivée. Alors qu’un accord semblait avoir été trouvé entre les parties, le SB29 a refusé l’offre de 10 M€ hors bonus, demandant une rallonge significative. Les discussions sont arrêtées et l’ancien de l’ASSE devrait rester à Brest.

Stade de Reims : Kebbal attendu à Caen

Pas encore aperçu sur les terrains de Ligue 1 avec le Stade de Reims cette saison, Ilan Kebbal devrait être prêté au SM Caen, actuellement leader de Ligue 2. Depuis le début de la saison, le milieu offensif de 24 ans est en conflit avec Oscar Garcia, son entraîneur en Champagne. La saison dernière, l’ancien Dunkerquois avait participé à 34 matches toutes compétitions confondues.

Stade Rennais : Fofana (RC Lens) ne viendra pas

Si les pistes Xeka (ex-LOSC, libre) et Boubakary Soumaré (Leicester) ont circulé, L’Équipe explique dans son édition du jour que le Stade Rennais ne s’était pas positionné ces derniers jours sur Seko Fofana (RC Lens), pour lequel il faudrait un effort particulier que ne peut pas s’offrir le club breton.