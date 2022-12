Un ex taulier de Nice quitte Parme, un autre grand club sur Ounahi (Angers), les Girondins ne feront pas de folies en janvier !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

OGC Nice : Julien Fournier et Parme, c'est déjà fini !

Ejecté du poste de directeur de football de l'OGC Nice l'été dernier, Julien Fournier n'aura pas fait long feu à Parme (Série B italienne). En effet, dans un communiqué, le club de Gianluigi Bouffon a annoncé le départ du Français au bout de seulement trois mois pour « raisons personnelles ». L'ancien bras droit de Jean-Pierre Rivère serait à l'initiative de ce départ précipité.

Le Barça a un nouveau concurrent pour Ounahi (SCO Angers)

Auteur d'une grosse Coupe du Monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi (22 ans) a, comme Sofiane Boufal, de vraies chances de quitter le SCO Angers sur ce mois de janvier. Il faut dire que le jeune milieu de terrain, révélation du Mondial qatari, agite tous les grands clubs du continent en quête de bonnes affaires. Si le nom du FC Barcelone est évidemment celui qui fait le plus rêver parmi les courtisans du Lion de l'Atlas, le Corriere dello Sport avance une offensive de l'Inter Milan... déjà tombeur du Barça en C1.

? | L’Inter Milan aurait tenté une offensive pour récupérer Azzedine Ounahi selon Corriere Dello Sport. pic.twitter.com/qg7nQUAN5u — DM SPORT (@dmsportma) December 16, 2022

Reims, LOSC, Bordeaux, Metz : De Préville au rebond à Angers ?

Si Angers n'a pas spécialement de moyens pour se renforcer en janvier, le club du Maine-et-Loire va quand même essayer de faire quelques coups pour se sauver. Alors que les ventes d'Ounahi et Boufal pourraient rapporter gros, le SCO étudie de son côté le marché des joueurs libres. D'après Media Foot, Angers songerait à Nicolas De Préville (31 ans), sans club depuis son départ de Metz l'été dernier, pour combler la longue absence de Loïs Diony. L'ancien rémois, lillois et bordelais s'entraîne actuellement du côté de Metz mais un retour dans l'effectif du club lorrain semble exclu.

FC Lorient : un cadre des Merlus prolonge

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Vincent Le Goff (33 ans) va encore poursuivre sa carrière pour une année en plus dans le Morbihan. En effet, le FC Lorient a annoncé hier sa prolongation d'une saison, jusqu'en juin 2024 chez les Merlus. Deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club avec 290 matches (9 buts, 24 passes décisives), Le Goff n'est plus qu'à une grosse cinquantaine de matchs de battre le record de Fabien Audard (347 matches).

Toulouse FC : Galatasaray drague van den Boomen, un Norvégien visé en défense

Ce vendredi, le Toulouse FC a affronté Galatasaray en amical. Si l'on en croit Fanatik, le club stambouliote en a profité pour discuter avec Branco van den Boomen (27 ans). Le Néerlandais, qui arrive en fin de contrat, est une cible du club turc. D'après le site LesViolets.com, le remplacement de Branco « VDB » est une priorité pour Damien Comolli cet hiver. Le Téfécé vise aussi un latéral droit pour remplacer Mikkel Desler, opéré d'une pubalgie et out pour deux mois. Le nom de Warren Kamanzi (Tromso) circule...

Girondins : pas de mouvements sans les départs d'Elis et/ou Fransergio ?

On en sait plus sur les plans des Girondins de Bordeaux cet hiver et il s'annonce très clair selon le journaliste bordelais Clément Carpentier, interrogé par le site Ma Ligue 2. Une fois n'est pas coutume avec Gérard Lopez, le club aquitain ne devrait pas trop bouger :

« Il y aura une ou des arrivées seulement en cas de départ(s). Mais il n’y aura pas de recrue sans départ. Deux joueurs peuvent être susceptibles de partir cet hiver : Elis et Fransérgio. Le club s’est surtout positionné sur des ailiers pour remplacer Elis s’il part », annonce le spécialiste du club bordelais dans des propos relayés par Girondins4ever.