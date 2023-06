Un Galtier à Toulouse, 40 M€ à Bordeaux, Ounas éjecté du LOSC, un ex du Real Madrid à Nice ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Toulouse FC : Jordan Galtier nouveau coach Alors qu'il évoluait sur le banc d'Ajaccio comme adjoint d'Olivier Pantaloni jusqu'à la fin de la saison qui vient de se terminer, Jordan Galtier continue en Ligue 1 puisque Toulouse vient d'annoncer l'intégration du fils Galtier au nouveau staff de Carles Martinez Novell, qui a pris les commandes du TFC après la mise à l'écart de Philippe Montanier. Avec Stéphane Lièvre et Pol Garcia Calduch, la garde rapprochée du nouveau coach du Téfécé se dessine. Stade Rennais : Genesio compte sur Santamaria, Theate vers l’Angleterre ? Alors que le départ de Jérémy Doku vers Liverpool est dans les tuyaux, son coéquipier Arthur Theate pourrait prendre le même chemin que lui. Selon Sacha Tavolieri, plusieurs écuries de Premier League sont entrés en contact directement avec l’entourage du défenseur belge du Stade Rennais. Sans suite, pour l’instant. Par ailleurs, l’agent Yvan le Mée a fait savoir que Bruno Genesio comptait sur Baptiste Santamaria la saison prochaine.

RC Strasbourg : Djiku vers Forest, Antonetti bientôt remplacé ?

L’Équipe assure qu’Alexander Djiku (28 ans) est dans le viseur de Nottingham Forest. Le club, qui s'est maintenu en Premier League, lui a déjà adressé une proposition. Strasbourg, dont Djiku était le capitaine, tente aussi de le convaincre de rester en le faisant prolonger, grâce aux nouveaux moyens octroyés via l'arrivée de l'actionnaire BlueCo. D'autres clubs sont intéressés par son profil, comme le LOSC, Besiktas et Mayence. Par ailleurs, Frédéric Antonetti a quitté le club alsacien d’un commun accord et pourrait être remplacé par Karel Geraerts. « Le nouveau visage que veut donner l’actionnaire unique à un Racing est celui de l’ambition dans le jeu et du développement des jeunes éléments de talent. Contacté pour le poste d’entraîneur, le Belge a le profil idoine pour cela », concluent nos confrères.

OGC Nice : Mariano Diaz en approche ?

Libre depuis son départ du Real Madrid cet été, Mariano Diaz (29 ans) pourrait-il remettre les pieds en Ligue 1 ? A priori, oui ! Selon Aaron Dominguez, journaliste à Offsider, l’OGC Nice serait intéressé par le profil de l’ancien attaquant de l’OL.

LOSC : Ounas et Costil poussés vers la sortie ?

Le LOSC pourrait se séparer d’Adam Ounas cet été. « Le LOSC, en quête un ailier gauche durant ce mercato, ne serait pas contre un départ d’Adam Ounas qui jouit d’intérêts dans les pays du Golfe, affirme Sacha Tavolieri sur Twitter. Le dossier Balogun reste d’actualité & est mis en balance avec Gift Orban si départ de Jonathan David. Intérêt pour Taremi confirmé. » Par ailleurs, Mohamed Toubache-Ter maisse entendre que Benoît Costil pourrait se relancer du côté de Concarneau.

Girondins : Lopez va injecter 40 M€ à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux passent devant la DNCG ce matin, à la suite du déficit de 40 millions d’euros annoncé dans le budget prévisionnel pour la saison 2023-2024. Selon L’Équipe, Gérard Lopez va injecter cette somme en cash sur le compte courant du club afin de couvrir ce montant. Les Girondins ont d’ailleurs tenu à transmettre un document à la DNCG en amont de leur passage devant l’instance pour souligner cette initiative. L’optimisme est donc de mise dans le camp bordelais avant cette nouvelle échéance très importante pour l’avenir des Girondins.

MHSC : vers un prêt pour Aguilar ?

Dans les plans du Montpellier HSC pour la saison prochaine, Ruben Aguilar pourrait quitter l’AS Monaco. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le défenseur de 30 ans pourrait revenir dans l’Hérault en prêt.

Bastien Aubert

Rédacteur