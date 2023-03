Un géant anglais fonce sur Thuram (OGC Nice), les fans du PSV réclament van den Boomen

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

OGC Nice : Liverpool prêt à foncer sur Kephren Thuram ?

Apparu pour la première fois en équipe de France A lors de la victoire contre les Pays-Bas (4-0), Kephren Thuram (21 ans) n'en finit plus de séduire... Et du côté de l'OGC Nice, on se frotte déjà de la très grosse vente à réaliser prochainement.

Si le nom du second fils de Lilian Thuram est souvent cité au PSG, Liverpool serait aussi très chaud pour récupérer le milieu du Gym. Selon le site anglais 90min, Jürgen Klopp serait séduit par Kephren Thuram et pourrait pousser les Reds à aligner les 45 M€ nécessaires à sa venue. A suivre donc.

Stade Rennais : Genesio a aussi son « mini Thuram »

Si le Stade Rennais est un inépuisable vivier de talents, le club breton est désormais contraint de prêter quelques pépites pour qu'elles explosent. C'est notamment ce qui se passe avec Matthis Abline (AJ Auxerre) et le milieu Andy Diouf, envoyé au FC Bâle (D1 suisse) où il brille cette saison et a été appelé en équipe de France.

En conférence de presse, Sylvain Ripoll a dit beaucoup de bien du jeune Rennais, n'hésitant pas à le comparer à un autre élément de l'équipe de France A : « Au-delà de son activité à la récupération, c’est aussi quelqu’un capable de se projeter balle au pied, de percer les lignes adverses, de faire très mal dans sa percussion, qui peut rappeler sous certains aspects les caractéristiques de Kephren (Thuram). Ces qualités m’ont séduit ».

MHSC : le projet du Stade Louis Nicollin avance !

Maire de Montpellier, Michaël Delafosse a confirmé de vraies avancées autour du dossier du Stade Louis Nicollin, futur écrin du MHSC. Dans l'émission « 100% Paillade » sur France Bleu Hérault, l'édile a assuré que le financement était quasiment bouclé :

« Si on prend un peu plus de temps, cela est pour travailler. J’espère que dans quelques semaines, avant l’été, nous pourrons venir avec le Président Nicollin pour bien confirmer les choses, présenter le montage financier profondément redéfini pour être solide, nous permettant d’engager ce magnifique projet (…) Nous sommes à 90% du projet. Comme dans un match, c’est les 10 dernières minutes qui sont les plus intenses ».

La livraison du futur Stade Louis Nicollin reste espéré à l'horizon 2026.

Toulouse FC : les fans du PSV réclament van den Boomen

En fin de contrat au Toulouse FC en juin, Branco van den Boomen (27 ans) se dirige davantage vers un départ que vers une prolongation. Tenté par un challenge dans un autre pays, le milieu néerlandais est également dragué dans sa ville d'Eindhoven. En effet, Les Violets rapportent que les supporters du PSV se sont mis en tête de réclamer la venue de VdB, lequel n'a jamais joué avec le principal club de la ville, lui l'enfant du FC Eindhoven. Pour convaincre les dirigeants du club de passer à l'action, les fans ont déployé une banderole à l'entrée du Philips Stadion : « Haal Branco naar PSV » (« Amenez Branco au PSV »).