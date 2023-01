Un géant européen vise Le Fée, altercation à Montpellier, Guion enrage, Wahi vers Nice ?

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Lorient : Le Fée dans le viseur du Borussia Dortmund Courtisé en France par le LOSC, le milieu offensif de Lorient, Enzo Le Fée, qui ne devrait pas quitter les Merlus cet hiver, serait la priorité du Borussia Dortmund pour l’été prochain, selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter. Placé sur la liste des prêts pour aller gagner du temps de jeu, Quentin Boisgard pourrait de son côté rebondir à Grenoble ou à Guingamp, tous deux candidats. L'Équipe ajoute qu'aucun accord n'a toutefois été trouvé. Clermont : Diakité a signé Adama Diakité, attaquant de 23 ans, qui évoluait à Trélissac (N2) a signé un contrat avec Clermont jusqu'en 2024. Selon L’Équipe, le Français a signé un contrat d'un an et demi avec le club auvergnat. RC Strasbourg : 3 cibles pour remplacer Thomasson Suite au départ d’Adrien Thomasson au RC Lens en cette fin de semaine, le RC Strasbourg étudie la possibilité de recruter un milieu offensif. Selon L’Équipe, les pistes menant à Romain Faivre (OL), Yacine Benrahou (Nîmes, L2) ou Jessy Deminguet (Caen, L2) sont explorées. Sachant que l’urgence, pour le 19e de L1, consiste surtout à engranger des points...

Montpellier HSC : Ferri s’embrouille, Estève disponible contre Nantes ?

Gêné par une douleur derrière la cuisse, Maxime Estève ne s'est pas entraîné avec Montpellier mais il devrait pouvoir tenir sa place contre le FC Nantes (dimanche, 15h). Romain Pitai a fait savoir hier que le défenseur du Montpellier HSC était resté en soins hier et pourrait en refaire aujourd’hui, pour être opérationnel. Par ailleurs, L’Équipe affirme la situation a débordé quelques heures après le match à Nice, sur le chemin du retour. Alors que les joueurs s’apprêtaient à rentrer en avion, accompagnés d’une délégation de partenaires invités par le club, une altercation a éclaté à l’aéroport de Nice entre Jordan Ferri et l’un d’entre eux... un peu éméché. Front contre front, les deux hommes ont alors été séparés par des membres de la sécurité. « Ce qui s’est passé peut arriver même si t’es troisième ou quatrième du Championnat. Quand tu picoles, il vaut mieux fermer sa gueule », résume Laurent Nicollin.

Girondins : Guion enrage après Amiens

Les Girondins de Bordeaux ont encore été accrochés hier contre le SC Amiens après avoir mené au score (1-1). « Je ressens évidemment beaucoup de déception, s’est lamenté David Guion. On laisse passer notre chance et, dans le dernier quart d’heure, Amiens y a cru. L’idée n’était pas de s’arrêter de jouer mais d’être plus patients, de mettre le pied sur le ballon et de trouver la largeur pour les faire sortir et arriver à trouver nos attaquants. Il faut vraiment qu’on ait cette envie de faire le break pour ne donner aucun espoir à l’adversaire en fin de match. On est deuxièmes, on doit encore progresser pour consolider cette seconde place. Maintenant, il faut qu’on soit capables de remporter ce genre de match sur la phase retour. Pour l’instant, on n’est pas payés en termes de points. On doit être plus réguliers et plus constants pour avoir une série de victoires, c’est indispensable. »

OGC Nice : Wahi ciblé après Moffi

L’OGC Nice vise Terem Moffi pour pallier le probable départ d’Andy Delort au FC Nantes cet hiver. Les dirigeants azuréens ont fait une première proposition au FC Lorient, à hauteur d’une quinzaine de millions d’euros. Refusée. Avant d’en envoyer une seconde, réévaluée à 18 M€ hors bonus. Si Loïc Féry a fixé à 30 M€ le bon de sortie de son buteur, L’Équipe ajoute que la direction niçoise ne voudrait pas aller au-delà de 20 M€ pour un joueur en fin de contrat dans un an et demi. Les discussions restent ouvertes entre les deux parties. Si celle-ci devaient capoter, Nice Matin affirme que le Gym se lancerait sur Elye Wahi, brillant au MHSC cette saison.

Stade de Reims : Caillot trace les grandes lignes du Mercato

Longuement interrogé dans L’Union, Jean-Pierre Caillot a tracé la feuille de route du mercato. Le président du Stade de Reims pourrait recruter pour anticiper les prochains exercices tandis que Nathanaël Mbuku a décidé de partir libre en juin. De son côté, Thomas Foket devrait prolonger alors que Patrick Pentz pourra partir si son club n’est pas pénalisé.

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique - du football français.

