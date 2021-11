Un Girondin brille, Reims s’est trouvé un leader, Tchouaméni sauveur de Kamara à l’OM ?

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Tchouaméni ou Kamara à la Juve ?

Selon le Corriere dello Sport, la Juventus Turin a besoin d'un milieu défensif au mercato hivernal et regarde en L1. Quatre noms sont ciblés selon le média transalpin : Boubacar Kamara (OM), mais aussi Aurélien Tchouaméni (21 ans, AS Monaco), Axel Witsel (32 ans, Borussia Dortmund) ainsi que Nicolo Rovella (19 ans, Genoa), que la Vieille Dame a déjà acheté 20 millions d'euros l'été dernier avant de le prêter à son club formateur.

Faes a pris le lead au Stade de Reims

À 23 ans, Wout Faes est un titulaire indiscutable de la défense du Stade de Reims dont il constitue la charnière avec le capitaine Yunis Abdelhamid. C'est selon lui cette exposition prolongée en Ligue 1 qui a contribué à l'appel de Roberto Martinez en sélection belge. « Le coach a continué de me regarder, affirme-t-il dans L’Équipe. La Ligue 1 n'est pas trop suivie en Belgique. Mais j'ai pu grandir dans un bon championnat. Dès mon arrivée à Reims, j'ai joué tout de suite. Et cette constance m'a apporté de l'expérience. En club, le coach me demande d'être un leader. Après quelques mois, cette régularité me permet de venir en équipe nationale. C'est très enrichissant de pouvoir m'entraîner avec cette équipe. »

Emis brille en vain loin de Bordeaux

Recruté par les Girondins de Bordeaux au cours du mercato estival, Alberth Elis disputait avec la sélection du Honduras un match de éliminatoires pour la coupe du Monde 2022 face au Panama cette nuit. L’attaquant du FCGB a ouvert le score à la demi-heure de jeu mais il n’a pu empêcher la défaite de son équipe (2-3).

